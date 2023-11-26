Почему историки сомневаются в высоком росте Петра I

Петр I — один из самых ярких политикой российской истории. Ему посвящено множество книг и фильмов. А школьникам с малых лет рассказывают о высоком росте императора. Якобы он превышал два метра. Именно этот факт о первом русском императоре чаще всего знают современные дети. Однако некоторые исследователи сомневаются в достоверности этой информации.

О том, почему Петр I мог быть ниже, чем все привыкли думать, читайте в нашем материале.

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Маленькая ножка и узкие плечи

В музеях памяти Петра I и его семьи по сей день хранится одежда последнего русского царя. Судя по ней, государь не мог похвастаться широкими плечами и выдающейся мускулатурой. Очевидно, Петр Алексеевич был не просто худым, а тощим.

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Кроме одежды, до наших дней дошла обувь первого русского императора. Государь носил туфли скромного 39-го размера. Сегодня с таким ходят некоторые женщины. А потому не очень понятно, какой архитектурой тела надо было обладать, что при узких плечах, тощем теле и маленькой ножке иметь рост более двух метров.

Низкие потолки дома

В Санкт-Петербурге по сей день стоит домик Петра, где он жил и работал, пока вокруг строилась будущая столица. Это здание мало чем отличается от обычного жилища зажиточного крестьянина той поры. В нем нет высоких потолков или огромного пространства. Если Петр Алексеевич и жил там, то ему приходилось часто нагибаться, чтобы не удариться головой о дверные проемы.

Мебель в доме окажется неудобной для современного человека. Ему даже спать пришлось бы сидя. Впрочем, сон в таком положении в петровские времена считался разновидностью нормы. Да и сам царь страдал от судорог, из-за которых мог попросить маленькую кровать.

В то же время на доме висит табличка с пометкой роста Петра I. К ней часто апеллируют те, кто верит в версию о том, рост Петра I превышал два метра. Однако остается загадкой, насколько правдива информация на старом здании.

Низкорослые современники

О росте Петра I в два метра и четыре сантиметра мы знаем со слов современников политика. Об этом рассказывали не только его российские подданные, но и заморские гости. Однако все они родились и жили во времена, когда человек ростом в 170 сантиметров считался высоким.

Некоторые исследователи предполагают, что Петр I в действительности мог иметь средний рост человека XXI века, то есть около 170 сантиметров. Окружавшим его людям он, конечно, казался великаном. Их эмоциональные рассказы о высоком императоре вполне могли породить массу домыслов, из-за которых теперь Петр Алексеевич представляется многим очень высоким.