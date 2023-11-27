Замки, дома мечты и пентхаусы: как живут известные блогеры России

Сегодня блогерство — это настоящая индустрия, а сами блогеры уже давно стали зарабатывать не только толпы подписчиков и фанатов, но и огромные деньги.

© Соцсети

О том, как живут знаменитые российские блогеры и сколько они зарабатывают, — в материале "Рамблера".

Видео дня

Саша Митрошина

Саша Митрошина

Саша Митрошина закончила журфак МГУ и какое-то время после университета работала в СМИ. Затем начала заниматься личным блогом, в котором рассказывала о путешествиях и здоровом образе жизни и поднимала вопросы прав женщин.

После того, как Митрошина обрела популярность, девушка выпустила книгу про ведение блога в соцсетях и стала зарабатывать на собственных онлайн-курсах и марафонах.

Стоимость курсов Митрошиной иногда доходит до сотен тысяч рублей. Сама блогер признавалась, что однажды заработала 140 млн рублей за час, а на жизнь она тратит не один десяток тысяч рублей в день. В 2023 году против Митрошиной завели уголовное дело по неуплате налогов (около 200 млн).

У Митрошиной есть несколько квартир в Москве. Одна находится в Бутове, вторая — на Большой Дмитровке с видом на Большой театр и третья — в Москва-Сити. В 2022 году Митрошина переехала в Дубай, где также купила квартиру стоимостью $300 тыс.

Амина Tenderlybae

Соцсети

Молодая стримерша начала снимать видео в 2018-м и долгое время скрывала свое лицо под маской, подобно поп-звездам из Южной Кореи.

До популярности Амина жила с родителями, а позже уже переехала в собственную квартиру в центре Москвы. Здесь у нее есть гардеробная, "стримерная", спальня, гостиная и даже студия звукозаписи.

В квартире с Аминой также проживают ее питомцы — ящерица, кошка и сверчки. По словам девушки, только на рекламе она зарабатывает 13,5 млн рублей в год.

Сергей Сухов

Соцсети

У Сухова почти 700 тыс. подписчиков в соцсетях, в своем блоге мужчина выкладывает фотографии из путешествий и повседневной жизни. Сергей Сухов живет в просторной двухуровневой квартире в центре Москвы со своими двумя собаками.

Основным цветовым решением "дома мечты" Сухова является белый. Благодаря панорамным окнам и двухсветной гостиной, квартира становится светлой и уютной не только для проживания, но и для профессиональной и любительской съемки.

Внутри квартиры продумано освещение: дизайнерский верхний свет сочетается с разноцветными подсветками, позволяющими создавать привлекательные фотографии с разных ракурсов, что блогер постоянно использует.

Ида Галич

Соцсети

Ида Галич — одна из самых знаменитых фигур отечественного блогинга. Ее можно увидеть не только на просторах соцсетей, но и в популярных шоу на крупных телеканалах. Также Ида имеет долю в доставке суши Yoji, которая действует на территории Москвы.

До развода со своим мужем Ида проживала в роскошном замке во французском стиле на окраине Москвы, а позже переехала в центр столицы на Новый Арбат. Как призналась блогер, она об этом всегда мечтала.

"Я с огромным удовольствием переехала в самое сердце столицы! На уже любимый новый Арбат. До сих пор не верится!" — говорит Ида Галич.