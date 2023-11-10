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Лучшие мемы ноября: над чем смеются соцсети

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В супертолерантном мире приходится ходить буквально по лезвию ножа, если хочешь смешно шутить. Иначе вас и отменить могут!
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В супертолерантном мире приходится ходить буквально по лезвию ножа, если хочешь смешно шутить. Иначе вас и отменить могут! 
© Соцсети
Хорошо, что медведи на шутки не обижаются!
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Хорошо, что медведи на шутки не обижаются! 
© Соцсети
Олег хорошо поспал!
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Олег хорошо поспал! 
© Соцсети
Планирование, только планирование!
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Планирование, только планирование! 
© Соцсети

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Мы не ищем легких путей и инструкции не читаем! Пока, конечно, все не сломалось...
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Мы не ищем легких путей и инструкции не читаем! Пока, конечно, все не сломалось... 
© Соцсети
Окна бывают разные...
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Окна бывают разные... 
© Соцсети
Сань, ноябрь уже! Вставай!
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Сань, ноябрь уже! Вставай! 
© Соцсети
Кто понял, тот понял...
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Кто понял, тот понял... 
© Соцсети
Мы все, мы все!
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Мы все, мы все! 
© Соцсети

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Суровые русские балконы.
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Суровые русские балконы. 
© Соцсети

    Доказано, что осенью у нас портится настроение, проявляется апатия и усталость. Многое зависит от красок за окном и резким снижением количества солнечных часов — в таком случае падает серотонин. А что лучше всего нам его поднимает? Конечно, юмор, смех и веселье.

    Как найти юмор осенью? Посмотреть комедию, поболтать с друзьями, полистать соцсети. Вот в соцсетях то и кроятся иногда настоящие юмористические алмазы — хорошие мемы. Они не только расслабляют, отвлекают и смешат нас, но и вписываются в актуальную проблему.

    Мем с аллигатором вышел из-под контроля и захватил интернет

    Если не можешь изменить ситуацию, попробуй посмеяться над ней. Мир точно станет ярче! "Рамблер" собрал для вас самые актуальные мемы ноября.

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