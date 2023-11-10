Лучшие мемы ноября: над чем смеются соцсети

Доказано, что осенью у нас портится настроение, проявляется апатия и усталость. Многое зависит от красок за окном и резким снижением количества солнечных часов — в таком случае падает серотонин. А что лучше всего нам его поднимает? Конечно, юмор, смех и веселье.

Как найти юмор осенью? Посмотреть комедию, поболтать с друзьями, полистать соцсети. Вот в соцсетях то и кроятся иногда настоящие юмористические алмазы — хорошие мемы. Они не только расслабляют, отвлекают и смешат нас, но и вписываются в актуальную проблему.