Правда ли Александр I инсценировал свою смерть

Вокруг дома Романовых существует множество легенд. По одной из них Александр I, прогнавший Наполеона с русских земель, инсценировал собственную смерть. У этой теории есть масса аргументов.

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О том, почему Александр I мог сфабриковать дело о своей гибели, читайте в нашем материале.

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Александра I не стало 19 ноября 1825 года. Он умер спустя два месяца борьбы со странной болезнью, которую подхватил в путешествии в Таганрог. Последние три дня жизни государь провел в агонии и беспамятстве. Вскрытие показало, что царь скончался из-за кровоизлияния в мозг, то есть от инсульта.

Внезапная кончина императора стала настоящим шоком для всей страны. С виду крепкий и здоровый мужчина сгорел за считанные дни от недуга, вылечить который не смогли царские врачи. С этого момента вокруг смерти Александра Павловича зародилось множество легенд о том, что тот на самом деле якобы инсценировал свою смерть. Пользователи сети даже приводят аргументы, которые, по их мнению, доказывают, что царь не умирал осенью 1825 года.

Слова императрицы-матери

Александра I похоронили спустя несколько месяцев после смерти. Государя придали земле в закрытом гробу. Присутствующие на прощании с государем так и не увидели его лица. Официальная версия гласила, что причина тому — плохое бальзамирование. Однако не все верят в эту версию.

Известно, что мать императора все же видела лежащего в гробу сына. По одной из версий она, глядя на труп царя, заявила, что это не ее сын. Другая гласит, что Мария Федоровна, наоборот, во всеуслышание произнесла фразу «Это мой сын!». Свидетелей этого события якобы смутила наигранность императрицы-матери. Она как будто произнесла эту фразу не столько для себя, сколько для окружающих.

Странные разговоры Александра при жизни

С. С. Щукин

Общеизвестно, что здоровье царя резко ухудшилось в поездке в Таганрог. Там он слег, и о его состоянии здоровья у себя в дневнике писала супруга. Однако она перестала упоминать о его недуге после того, как у них состоялся разговор продолжительностью в шесть часов. После него царица вышла из комнаты расстроенная, как рассказывали очевидцы.

До того, как захворать и позвать на разговор жену, Александр I повстречал в своем путешествии монаха в старом храме. Государя приятно впечатлил простой быт нового знакомого. Предполагается, что в этот момент император принял решение жить таким же образом. Якобы именно об этом своем решении он поведал жене, но та не сразу приняла ее волю. Он убеждал ее принять его решение в течение долгих шести часов.

Затем Александр I, как предполагается, инсценировал свою смерть, чтобы уйти в монастырь. Он решил стать божьим человеком, потому как давно страдал от чувства вины перед убитым отцом Павлом в Михайловском замке. Александр Павлович принимал в покушении на него участие.

Нежелание править

Томский областной краеведческий музей.

Александра I воспитывали вовсе не родители, а бабушка Екатерина II. Она души не чаяла во внуке, видя именно его на троне Российской империи, а не сына Павла I. Маленький ребенок не мог не заметить ненормальность происходящего, когда два родных ему человека конкурируют за власть в стране.

Известно, что Александр I был противником самодержавия. Пример отца внушил ему неприязнь традиционной монархии. Также государь выступал за введение конституции, но его отговорили, убедив в том, что страна пока не готова к таким преобразованиям.

Некоторые исследователи считают, что после того, как стране официально сообщили о кончине Александра I, сам он стал отшельником. Якобы томский старец Федор Кузьмич, отличавшийся от остального люда знанием французского языка, и был настоящим Александром I. От приезжающих в город дворян он прятал лицо. А шумящим рабочим однажды заявил, что, знай они, кто он, тут же бы замолкли.

Федор Кузьмич умер 20 января 1864 года в возрасте 80 лет.