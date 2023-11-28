Почему расстрел Романовых может быть ложью

Николая II c семьей и прислугой расстреляли в подвале Ипатьевского дома в середине июля 1918 года. С тех пор минуло более 100 лет. Однако далеко не все верят в эту версию. В литературе, СМИ и интернете приводят множество аргументов того, что хозяин земли русской с семьей и слугами выжили.

О том, почему история о расстреле Николая II с семьей и прислугой в 1918 году вызывает споры по сей день, читайте в нашем материале.

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Болезненный Алексей

О гемофилии единственного сына Николая II сегодня знает каждый школьник. Известно, что именно из-за недуга наследника Романовы связались с Григорием Распутиным. Якобы лишь его заговоры могли остановить кровотечение из ран мальчика.

В прошлом больные гемофилией жили не более 30 лет. Алексею, жившему в XX веке, пришлось ограничить свою активность, чтобы не умереть. Впрочем, став узником в сибирской избе, он, как следует из записей, на здоровье жаловался не больше обычного. Каким-то чудом, резвясь на лестнице и помогая отцу по хозяйству, он не получил травму, несовместимую для гемофилика с жизнью.

Считается странным то, что страдающий от гемофилии юноша, оказавшись без помощи высокопрофессиональных медиков, внезапно стал здоровее. Возможно, этот факт является аргументом в пользу того, что после отказа Николая II от престола события в жизни бывшего царя развивались иначе. Как будто очевидцы и герои тех дней специально сгустили краски, надеясь таким образом отвлечь внимание народа от судьбы бросившего его императора.

Слишком маленький подвал

Согласно официальной версии, царскую семью расстреляли в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома. На момент трагедии в помещении присутствовали: Николай II, его жена Александра Федоровна, их четыре дочери и сын. А также прислуга: врач Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, служанка Анна Демидова и камердинер Алексей Трупп. Кроме них в комнате находились пять человек, причастных к расстрелу венценосной семьи.

Той ночью, если верить официальной версии, подвал Ипатьевского дома вместил 16 человек. В книге Алексея Оболенского и Эмиля Агаджаняна «Царская ложь. Итоги расследования» озвучено предположение, что подвал дома Ипатьева мог иметь не такой большой метраж. По версии авторов, окажись в нем 16 человек, им бы пришлось стоять очень близко друг к другу.

Самостоятельно посетить последние покои царской семьи сегодня не получится. В 2003 году на месте дома Ипатьева построили Храм на крови. Существует мнение, что сделано это было не просто так, а чтобы замести следы инсценированного убийства Романовых.

Грубые ошибки в раскопках

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Главным аргументом в пользу официальной версии обычно приводят останки тел, обнаруженных в окрестностях Екатеринбурга. Якобы вытащенные из-под земли кости в процессе экспертизы признали останками монаршей семьи и их слуг. Однако у исследователей есть вопросы к этому эпизоду.

Авторы книги «Царская ложь. Итоги расследования» считают, что раскопки проходили с грубыми ошибками. Например, обнаруженные останки складывали в обычную сумку, а не в специальный пакет или коробку. Это могло привести ко значительному загрязнению ископаемых чужой ДНК. В таком случае снижается качество анализа.

Также исследователи отмечают, что среди выкопанных черепов был такой, у которого при себе была нижняя челюсть. Это странно, потому как в ходе разложения мягких тканей она теряет связующее звено с верхней частью черепа. А за то время, что останки провели в земле, они должны были превратиться в разделенные друг от друга скелеты.

Слухи в Европе

Пока в России робко высказывают предположение о побеге царской семьи летом 1918 года, в Европе многие уверены, что никакого расстрела не было. На полках книжных магазинов европейских стран можно найти множество книг, посвященных тому, что на самом деле произошло более 100 лет назад в Екатеринбурге.

Европейцы верят, что Николай II с супругой и наследницами затерялись среди обычного люда. Россиянам поверить в это мешает официальная версия, которая считалась правдивой несколькими поколениями. Якобы тут же имеет место традиция отечественных силовых структур скрывать подобного рода информацию.