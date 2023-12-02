Правда ли Наполеон не был коротышкой

Наполеона Бонапарта по праву можно назвать одной из самых ярких фигур мировой истории. Исследователи по сей день изучают биографию полководца. Однако далеко не все факты о политике правдивы.

О том, почему низкий рост Наполеона — это, скорее всего, миф, читайте в нашем материале.

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Как появился миф о низком росте Наполеона

Несмотря на уверенность многих в том, что Наполеон был низкого роста, вероятнее всего, это не более, чем ошибка. Для этого есть несколько аргументов. Известно, что французский правитель брал к себе в гвардейцы молодых мужчин ростом не ниже 178 сантиметров. Они же прозвали государя «маленьким капралом». Для тех, кто не видел Наполеона вживую, он представал в образе невысокого мужчины в треуголке, придававшему ему комичный вид.

В XIX веке люди в принципе были ниже современных жителей планеты Земля. А высоким у них считался рост, который сегодня принято называть средним. У мужчин это, например, 175 сантиметров.

Cвою роль в появлении мифа о низкорослости Наполеона Бонапарта сыграла ошибка в переводе. Первое время рост завоевателя с французских земель описали как 1,57 метра. Но скорее всего эта цифра появилась из-за того, что англичане неправильно перевели французские футы в английские метры.

Помимо всего прочего художники, пишущие Наполеона в окружении своих сподвижников, часто изображали его значительно ниже них. Все дело в том, что единомышленники полководца были очень высокими. Маршал Мюрат имел рост в 190 сантиметров, маршал Мортье превосходил его на пять сантиметров. А генерал Суам вообще был 198 сантиметров. Даже нынешние французы в большинстве своем имеют не такой выдающийся рост.

Какого роста был Наполеон

Сегодня исследователи склоняются к мысли, что Наполеон был среднего роста. Вероятнее всего, он составлял около 170 сантиметров. В некоторых источниках озвучивается предположение, истинная цифра — 168,7 сантиметра.

Даже сегодня мужчины с ростом в 168-170 сантиметров не считаются коротышками. Во Франции XIX века это был рост выше среднего.

Как выглядел Наполеон на самом деле

Художники часто изображали воителя с Корсики полноватым мужчиной с темными волосами и носом с «горбинкой». Однако авторы этих картин просто не видели Бонапарта живьем, срисовывая и с описания других людей. Кроме того, художники учитывал тот факт, что их герой родился на Корсике с ее постоянным солнцем.

На самом деле Наполеон Бонапарт имел темно-русые волосы, голубые глаза и бледную кожу. Темноволосым он стал из-за стереотипов о корсиканцах, которые якобы все поголовно смуглые брюнеты, потому как южане. А вот животик у Наполеона действительно был, но из-за рака желудка, от которого, как предполагается, француз и скончался в 1821 году на острове Святой Елены.