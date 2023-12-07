4 самые выдающиеся Екатерины разных эпох

7 декабря именины у Екатерин. История помнит множество женщин под этим именем, так или иначе повлиявших на ход событий.

О 4-х самых известных Екатеринах читайте в нашем материале.

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Екатерина Медичи

(1519-1589)

François Clouet

Екатерина Медичи была итальянкой, но в историю вошла как королева Франции — самой могущественной страны XVI века. В детстве Екатерину много раз грозились убить. Народ был недоволен правлением ее родни, а отец и мать девочки на тот момент умерли. Когда ей было десять лет, разгоряченные горожане призвали отдать девочку в публичный дом, либо повесить. Но ей удалось избежать беды.

Повзрослев, Екатерина Медичи годами не могла забеременеть, терпя неверность и хамство мужа. Ее отрадой стала мода. Будучи не слишком красивой, она имела осиную талию, которую «копировали» женщины при дворе, потуже затягиваю корсет. Однако в историю Екатерина Медичи вошла как инициатор Варфоломеевской ночи. Женив дочь-католичку на гугеноте, она создала серьезный кризис, который попыталась урегулировать, организовав резню гугенотов. Ночью 24 августа погибли тысячи человек. Екатерине после этого пришлось самостоятельно налаживать связи с влиятельными людьми, чтобы не лишиться головы.

Екатерина Медичи умерла в 1589 году. Причиной смерти, как показало вскрытие, стал плеврит. Королева пережила троих своих сыновей, а с дочерью так и не смогла найти общий язык.

Екатерина Великая

(1729-1796)

София Августа Фредерика вышла замуж за Петра III, получив в крещении имя Екатерина Алексеевна. Девушка усердно учила русский язык и пыталась понять культуру новой родины. Изначально она даже планировала найти общий язык с мужем. Однако он в ней заинтересован не был, поэтому немка проводила время за книгами, что для женщины той поры считалось странным.

В браке с Петром III она родила Павла I, которого не любила. Политика ее интересовала куда больше воспитания наследника. Все потому что за проведенное в России время Екатерина Алексеевна полюбила страну, которую ее супруг искренне презирал. Масла в огонь добавляли постоянные нападки со стороны императрицы Елизаветы Петровны. Та видела в Екатерине мать наследников и не более того. Однако вторая оказалась с этим не согласна и взошла на престол в результате дворцового переворота. За время ее правления возросла военная мощь страны. По ее воле появились академии и библиотеки с музеями.

Екатерина Великая умерла в 1796 году. Причиной смерти считается инсульт.

Кэтрин Хепберн

(1907-2003)

Кадр из фильма «Женщина года», 1941 год.

Кэтрин Хепберн родилась в небогатой, но очень необычной американской семье. Ее родители выступали за сексуальное образование и за право женщин голосовать на выборах. Девочка росла с мыслью, что ее мнение имеет значение. Она не растеряла уверенности в себе даже повзрослев.

Актерским мастерством будущая кинодива заинтересовалась, учась в колледже. Первое время ей не давали даже попробовать силы на сцене из-за плохих оценок. Однако девушке удалось улучшить успеваемость и ей дали добро. Желая связать жизнь с актерством, после колледжа Кэтрин Хепберн не поступила в университет. Она ходила на прослушивания, которые иногда успешно для нее заканчивались. Вскоре ее заметили и предложили сыграть в кино.

Среди партнеров Кэтрин Хепберн по съемочной площадке были выдающиеся артисты своего времени. В их числе оказался и Джон Бэрримор, чья внучка годы спустя снимется в «Ангелах Чарли» и многих других картинах. В отличие от остальных актрис Кэтрин Хэпберн удивляла всех своей настойчивостью. Она запросила оплату в 1500 в неделю, будучи совсем неизвестной, и получила желаемое. В будущем артистка завоевала четыре премии «Оскар». Этот рекорд не побит до сих пор.

Кэтрин Хепберн не стало 29 июня 2003 года. Уже 1 июля на Бродвее погасили фонари в знак прощания с легендой.

Екатерина Фурцева

(1910-1974)

Екатерина Фурцева родилась в обычной рабочей семье, но сумела достичь вершин в политике. После школы она работала сначала на ткацкой фабрике, где получила прозвище «ткачиха», а позже стала членом ВКП (б). Она начала заниматься организаторской работой, проявляя талант хорошего руководителя с жестким нравом. В годы ВОВ Екатерина Алексеевна получила контузию, но продолжила работать наравне со всеми.

В 43 года Екатерина Фурцева стала первым секретарем. Ни до ни после нее ни одна женщина не занимала эту высокую должность. Затем она вошла в Президиум ЦК КПСС, где была единственной женщиной. За годы, проведенные в высших эшелонах власти, Екатерина Фурцева получила еще одно прозвище — Екатерина III. А все потому что она внесла важный вклад в культуру советской поры.

При Екатерине Фурцевой отстроили спорткомплекс «Лужники», магазин «Детский мир», книжный «Москва», Театр на Таганке, Цирк на проспекте Вернадского. Появились здания театров, в числе которых Театр им. Моссовета и Театр оперетты. А также новые кинотеатры и медцентры. Состоялась реконструкция ВДНХ. При Екатерине Фурцевой проводились недели европейского кино, в страну вернули утраченные работы Рерихов.

Екатерины Фурцевой не стало 25 октября 1974 года. Согласно официальной версии, политик умерла от острой сердечной недостаточности. Однако по слухам она порезала себе вены, узнав, что ее могут выдворить на пенсию из-за скандала с дачей, построенной якобы на незаконные деньги.