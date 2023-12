Почему Тейлор Свифт стала Человеком года по версии Time

Сколько разговоров в этом году было о Тейлор Свифт — за 2023 год певица стала миллиардером, начала самый успешный тур в истории, выпустила концертный фильм, вызвала землетрясение (!), а в ее честь даже назвали город.

О том, почему Тейлор Свифт стала Человеком года 2023 по версии журнала Time, — в материале “Рамблер”.

Среди кандидатов на звание Человека года в этом году были Сэм Альтман (Генеральный директор OpenAI), президент Китая Си Цзиньпин, кукла Барби, Владимир Путин, король Великобритании Карл III, американский юрист Джером Пауэлл, прокуроры в деле Трампа и голливудские забастовщики. Но эксперты журнала решили, что больше всего этого звания заслуживает певица Тейлор Свифт.

Свифт стала шестой женщиной, которая удостоилась звания Человек года (не считая групп людей, включающих женщин), за почти столетнюю историю присуждения этого титула. Ранее такой чести удостаивались всего пять женщин — жена бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII Уоллис Симпсон (1932), Елизавета II (1952), президент Филиппин Корасон Акино (1986), Ангела Меркель (2015) и экоактивистка Грета Тунберг (2019).

"Достижения Свифт как артистки — в культурном, критическом и коммерческом плане — настолько велики, что перечисление их кажется почти бессмысленным", — пишет журнал.

Свою карьеру Тейлор начала почти двадцать лет назад (при условии, что девушке всего 33!). Свифт росла на ферме, где выращивались рождественские елки, и всегда мечтала рассказывать истории через свои песни. Когда певице исполнилось 14, ее семья переехала в Нэшвилл, который считается столицей кантри-музыки в США. Родители Свифт во всем поддерживали старания дочери и оказывали ей как финансовую, так и моральную поддержку.

Еще будучи подростком Свифт снискала популярность у молодого населения Америки — причем многие не были фанатами кантри-музыки, их в песнях Тейлор привлекала лирика, которая порой была слишком мудрой для столь молодой девушки.

Свой дебютный альбом под названием Taylor Swift певица выпустила в 17 лет, из 11 песен три были написаны исключительно Свифт, остальные — в соавторстве с известными кантри-продюсерами. Альбом, однако, стал “спящим хитом” — так в индустрии называют произведения, которые становятся популярными спустя месяцы, годы или даже десятки лет после своего релиза. Своей высшей позиции (пятого места) в чарте Billboard дебютный альбом Свифт достиг в январе 2008 года.

Каждый последующий альбом Свифт сразу попадал на первые строчки главных мировых чартов. Были выпущены пластинки Fearless (2008) и Speak Now (2010), а в 2012 певица представила альбом Red и заметно сменила имидж. Больше Свифт не казалась девочкой из американской глуши — певица выпрямила волосы, отстригла челку, надела хипстерскую шляпу и стала носить уже ставшую фирменной красную помаду. И, конечно, плавно сменила жанр с кантри на поп, что многие критики называют одним из самых важных и умных решений Тейлор в ее карьере.

В 2018 году Свифт перешла на новый лейбл — Republic Records, руководство которого пообещало дать певице полную творческую свободу. Но прошлая звукозаписывающая компания Тейлор, Big Machine, была куплена Скутером Брауном, по сути — главным врагом Свифт. Именно Браун представлял интересы Канье Уэста, который в 2009 году на церемонии награждения премии VMA прервал благодарственную речь Свифт, сказав, что награду заслужила Бейонсе. Вместе с лейблом к Брауну перешли и полные права на мастер-записи первых шести альбомов певицы.

Свифт хоть поначалу и отчаялась, но позже взяла себя в руки и последовала совету своих родителей и коллеги по цеху Келли Кларксон, которые говорили, что альбомы можно перезаписать. Столь простое, но гениальное решение стало новым витком в карьере Тейлор — перезаписи певицы получили отметку Taylor’s Version (эта фраза даже зарегистрирована как товарный знак) и стали популярнее оригинальных альбомов.

Два года назад Тейлор выпустила десятиминутную версию песни All Too Well в качестве сингла с перезаписи альбома Red. Песня вошла в Книгу рекордов Гиннесса как трек, который дольше всего держался на первой позиции чарта Billboard (до этого рекорд принадлежал American Pie Дона Маклина). В клипе на песню, которая, как подозревают фанаты, была написана об абьюзивных отношениях Свифт с актером Джейком Джилленхолом, снялись Сейди Синк (Макс из “Очень странных дел”) и Дилан О’Брайен (“Бегущий в лабиринте”).

В ноябре 2022 года в ходе промо-кампании к своему десятому студийному альбому Midnights Тейлор объявила о старте тура The Eras Tour, который по всем своим характеристикам является действительно уникальным. The Eras Tour — это 151 3,5-часовой концерт в разных частях света, полный многомиллионных декораций, спецэффектов и даже сюрпризов от звездных друзей Свифт (на сцене уже появлялись актер Тейлор Лотнер, сестры Хайм, рэперша Ice Spice и певица Фиби Бриджерс). А мэр города Глендейл в Аризоне на время The Eras Tour переименовал город в Свифт Сити, заявив, что "улыбки свифтис осветят весь город".

Титул Человека года для Тейлор, конечно, не случаен. В этом году Свифт привлекла к себе внимание прессы не только благодаря The Eras Tour, но и сразу двум перезаписям альбомов, побившим все рекорды продаж, и даже своим отношениям с американским футболистом команды Kansas City Chiefs Трэвисом Келси.

Свифт также стала предметом академического и (даже больше) журналистского интереса: в Гарвардском университете появится курс "Тейлор Свифт и ее мир", а Gannett, крупнейшая сеть газет в США, назначила специального репортера, который будет освещать события, связанные только со Свифт.

Фанаты толпами собираются у стадионов, где играет Тейлор Свифт, даже если им не удалось получить билет (их разбирали буквально за секунды, а платформа Ticketmaster не могла справиться с наплывом покупателей). Свифтис (так фанаты себя называют) вызывают настоящие землетрясения на концертах, знают все песни певицы наизусть, а строчки из них наносят на свои “браслетики дружбы”, прямо как в треке You're On Your Own, Kid:

“Все, что ты теряешь, — это шаг, который ты делаешь.

Так что плети браслеты дружбы, лови момент и пробуй его на вкус.

У тебя нет причин бояться”.

Поклонники творчества Свифт, которые так и не попали на The Eras Tour, смогли посмотреть фильм о туре, который Тейлор и ее команда, кстати, направили прямо в кинотеатры, минуя посредников в виде дистрибьюторских компаний. Как вы уже могли догадаться, даже фильм о туре Тейлор Свифт побил рекорды — лента стала самым кассовым киноконцертом.

Тур, альбомы, фильм и огромная поддержка медиа и фанатов позволила Свифт стать миллиардером в 2023 году.