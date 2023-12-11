Кто из русских классиков похоронен за рубежом

Русская литература богата именами выдающихся писателей и поэтов. Однако некоторые из них провели последние годы жизни на чужбине, покинув родину.

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О том, где похоронены классики русской литературы за рубежом, читайте в нашем материале.

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Иван Бунин

Витольд Муратов/wikipedia.org

Иван Бунин успел прославиться на родине как поэт, когда в стране сначала произошла Октябрьская революция. Следом за ней началась Гражданская война. Писатель негативно воспринял происходящее на родине и покинул Россию в 1920 году.

Иван Бунин не переставал работать и во Франции, куда эмигрировал. Этот период дался ему непросто, но оказался очень продуктивен. В 1933 году поэту присудили Нобелевскую премию по литературе. Но даже с ней последние годы переводчика прошли в простоте и аскетизме. Ивана Алексеевича не стало осенью 1953 года в Париже. Он умер из-за инфаркта миокарда. Его могила находится на кладбище в пригороде Парижа Сент-Женевьев-де-Буа.

Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус

Uliana/wikipedia.org

Сегодня Дмитрий Мережковский считается одним из основателей русского символизма. Тексты писателя входят в школьную программу по литературе. Кроме того, их изучают в вузах. Творчество Дмитрия Сергеевича является неотъемлемой частью русской культуры. Однако свои последние дни супруг Зинаиды Гиппиус провел на чужбине во Франции.

Дмитрий Мережковский был против революции. По его мнению, новые власти мало чем отличались от своих предшественников в виде императоров. В конце 1919 года писатель с возлюбленной покинули страну. Они уехали в Минск, затем в Варшаву, а в конце концов обосновались в Париже. Здесь писатель умер зимой 1941 года от кровоизлияния в мозг. Жена пережила его на пять лет. Возлюбленных похоронили на кладбище городка Сент-Женевьев-де-Буа, расположенного в пригороде Парижа.

Владимир Набоков

Gorodilova/wikipedia.org

Будущий писатель родился в богатой семье, которая дала ему прекрасные воспитание и образование. Юношу ждало яркое будущее, но Октябрьская революция все перечеркнула. В 1919 году Набоковы навсегда покинули Россию.

Владимир Набоков учился в Лондоне, а затем переехал в Берлин, где обосновалась его семья. Однако в 1937 году после прихода ко власти нацистов Набоковы уехали в Париж, а оттуда в США. Там будущий классик издал «Лолиту», принесшую автору всемирную славу. Став обеспеченным, писатель вместе с женой переехали в Швейцарию. Там он поскользнулся, когда ловил бабочек, скатился с горы и попал в больницу. Владимира Набокова не стало летом 1977 года. Он похоронен на кладбище швейцарского городка Кларан.

Надежда Тэффи

Wikipedia.org

Надежда Тэффи, урожденная Лохвицкая, родилась в большой и обеспеченной семье. Как и ее сестры с братьями, она сочиняла с детства, причем стихотворения, а не прозу. Повзрослев, она выбрала себе псевдоним, чтобы ее работы не воспринимали за дамское баловство, а могли разглядеть в нем юмористическое произведение. Впереди ее ждал успех: тексты Тэффи полюбились читателям, а среди ее поклонников был сам Николай II.

Несмотря на славу и достаток, в 1920 году Тэффи переехала из России во Францию. Поэтесса верила, что однажды вернется на родину. Однако на тот момент она опасалась разъяренной толпы, готовой ее, представительницу высшего сословия, чье творчество ценили Романовы, растерзать на части. В Париже писательница издала несколько книг, а также множество стихов и пьес. Последние годы жизни знаменитость провела в бедности, потому как отказывалась сотрудничать с оккупационными властями Парижа. Тэффи не стало осенью 1952 года, похоронили ее в пригороде французской столицы на кладбище в городке Сент-Женевьев-де-Буа.