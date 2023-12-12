Правда ли Влад Цепеш III не был тираном

Влад Цепеш Дракула известен тем, что именно им вдохновлялся Брэм Стокер при написании истории про вампира. Этот сюжет в итоге стал культовым, а фигура валахийского правителя за сотни лет обросла самыми жуткими мифами. Однако все они могут оказаться сказкой.

© Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie

О том, каким на самом деле был Влад Цепеш Дракула III, читайте в нашем материале.

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Не сажал на кол

Одна из самых известных легенд о Дракуле гласит, что всех своих врагов он сажал на кол. Такой способ казни считался его «визитной карточкой». На основе этой информации о валахийском государе составили многие другие жуткие легенды, рассказывающие о его кровожадности и жесткости. Однако исследователи утверждают, что вряд ли Дракула поголовно нанизывал всех своих врагов на кол. Во-первых, для подготовки самих кольев требовалось время, причем не один день. Во-вторых, противников в XV веке хватало у любого правителя.

Тем не менее Влад Цепеш III получил прозвище Цепеш («сажающий на кол» — прим. ред.) не просто так. Он действительно казнил нескольких заговорщиков среди бояр именно таким образом. Ранее эти люди принимали активное участие в убийстве его брата и отца. Однако о массовой посадке на кол все же говорить не приходится.

Был любим народом

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Авторы многочисленных художественных книг в красках описывают жестокость Влада Цепеша Дракулы III. Якобы он не церемонился с подданными. Можно найти сведения, будто он, завидев, что один из жителей города одет бедно, рассвирепел и отчитал бедолагу, за чем последовали жесткие разбирательства.

Другие источники утверждают, что государь проявил беспокойство, что жители его страны не могут позволить себе хорошей одежды, причем без капли агрессии. Что касается народа, то он, как пишут некоторые исследователи, боялся, но уважал господаря Валахии.

Клевета путешественников

Владу Цепешу III посвящено великое множество научных трудов и художественных текстов. В последних красной, как кровь предполагаемых жертв царя, проходит тема его небывалой жестокости. Однако исследователи пришли к выводу, что практически все рассказы о неуравновешенном характере правителя Валахии принадлежат путешественникам, а не тем, кто жил под правлением Влада Цепеша III. Это может говорить о том, что туристы, возвращавшиеся из путешествия по Валахии, сильно приукрашивали злодеяния ее правителя.

В XV веке слова странника было не так просто проверить, как сейчас. Людям, живущим в позднее Средневековье, оказалось проще поверить в слова пришедшего из дальних земель человека, нежели проанализировать ее критическим образом. Так возникли первые мифы о буйном нраве господаря Валахии, которые с течением времени стали частью его исторического портрета. Среди таких рассказчиков был и дипломат Ивана III Федор Курицын, поведавший всякого рода небылицы о государе Валахии после возвращения домой.