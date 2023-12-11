Захра была дочерью персидского шаха из династии Каджаров. Она жила в 19 веке в роскоши персидского дворца.

Последние несколько лет в социальных сетях вирусится история о том, что она была символом красоты в Персии, а также от ее безответной любви покончили с собой аж 13 мужчин.

На самом деле все было не так. Захра получила прекрасное образование, изучала литературу, историю, философию и несколько языков. Она отличалась независимым и вольнодумным характером, что было необычно для молодой персидской принцессы того времени.

Она основала несколько больниц и школ для девочек в Персии, опередив своё время в борьбе за права женщин на образование.

До конца жизни принцесса Каджар оставалась яркой и необычной личностью, символом женской эмансипации на Востоке.