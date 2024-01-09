Кейт Миддлтон: путь принцессы Уэльской

13 лет назад люди с разных уголков мира наблюдали за одним из самых зрелищных мероприятий прошлого десятилетия – свадьбой Кейт Миддлтон и принца Уильяма. С тех пор в королевской семье произошли события разного масштаба, вплоть до отречения от престола второго сына принцессы Дианы и смерти Елизаветы II.

На сегодняшний день ключевой фигурой правящего семейства Великобритании считается Кэтрин Элизабет Миддлтон, она же принцесса Уэльская. Статьи, посвященные ее амбициям, выходам в свет и даже смене прически, кажется, не сходят с главных страниц иностранных таблоидов. Приближенные к принцессе время от времени дают комментарии о ее непростом характере и странных выходках, которые также находят своего читателя.

Сегодня Кейт Миддлтон исполняется 42 года. Как складывалась ее жизнь до вхождения в королевскую семью? Подробности о пути принцессы Уэльской – в материале "Рамблера".

Кейт родилась 9 января 1982 года в английском графстве Беркшир. Отец – сотрудник по обеспечению полетов, мать – стюардесса. Как можно догадаться, родители девочки познакомились на работе.

Когда маленькой Кейт было два года, ее отца переводят работать в столицу Иордании, куда все семейство и переезжает. Однако уже на третий год они возвращаются в родные пенаты, где открывают компанию посылочной торговли "Party Pieces". Дело приносит немалую прибыль, и Миддлтоны становятся миллионерами. Пока родители вовсю развивают бизнес, Кейт ходит в школу Сент-Эндрюс, а в 1995 году поступает в колледж Мальборо.

По окончании частного учебного заведения в живописном графстве Уилтшир девушка не спешит с поступлением в университет и отводит себе год на самоопределение. В течение этого времени она участвует в программе одной благотворительной организации и путешествует по миру, а в 2001 году становится студенткой Сент-Эндрюсского университета, где и знакомится со своим будущим супругом.

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Во время учебы Кейт успевала заниматься спортом, выстраивать отношения с Уильямом, участвовать в благотворительных мероприятиях и даже модных показах: однажды она продефилировала на благотворительном показе в прозрачном платье, которое было продано на аукционе за 104 000 долларов.

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В 2005 году Кейт окончила университет со степенью бакалавра и стала регулярно появляться с принцем на публике, но за слухами о скорой помолвке появилась весть о расставании. Считается, что причинами этому послужили чрезмерное влияние прессы и общественности к персоне Кейт Миддлтон, которая к подобному образу жизни не привыкла, и отъезд Уильяма в учебный военный лагерь в графстве Дорсет.

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