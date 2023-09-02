Необычные традиции английской королевской семьи

В современных монархиях королевские особы продолжают следовать традициям. Британцы со своей характерной чопорностью и педантичностью не стали исключением.

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“Рамблер” разобрался, какие необычные традиции королевская семья соблюдает до сих пор.

Прямые наследники не путешествуют все вместе

Для многих людей вошло в привычку путешествовать с близким кругом. Но в Британии трон не может оставаться без монархов. Поэтому члены королевской семьи добираются в один пункт назначения разными рейсами.

Репетиция королевских похорон

К похоронам Елизаветы готовились заранее: продумали план прибытия тайного совета в Букингемский дворец, который должен одобрить наследника. Траур также был согласован, и это все спланировали еще до смерти королевы.

План свадьбы

Королевские особы не могут проводить свадьбы по своему собственному сценарию. Есть ряд пунктов, которые должны соблюдаться во время церемонии:

Жених одевается в военную форму.

В свадебном букете должен быть мирт.

Свадебный торт съедается не полностью, один из его кусков продается на аукционе.

Кольца отливаются из элитного валлийского золота.

Свадьбу должен одобрить монарх.

“Тайная” беременность

Во время беременности королевской особы, никто из прессы и подданных не должен узнать о поле ребенка. Само появление наследника тоже должно скрываться до 12-й недели.

Исключение сделали только для Кейт Миддлтон: у нее был сильный токсикоз, из-за чего девушка не появлялась на мероприятиях.

Детский дресс-код