Необычные традиции английской королевской семьи
В современных монархиях королевские особы продолжают следовать традициям. Британцы со своей характерной чопорностью и педантичностью не стали исключением.
“Рамблер” разобрался, какие необычные традиции королевская семья соблюдает до сих пор.
Прямые наследники не путешествуют все вместе
Для многих людей вошло в привычку путешествовать с близким кругом. Но в Британии трон не может оставаться без монархов. Поэтому члены королевской семьи добираются в один пункт назначения разными рейсами.
Репетиция королевских похорон
К похоронам Елизаветы готовились заранее: продумали план прибытия тайного совета в Букингемский дворец, который должен одобрить наследника. Траур также был согласован, и это все спланировали еще до смерти королевы.
План свадьбы
Королевские особы не могут проводить свадьбы по своему собственному сценарию. Есть ряд пунктов, которые должны соблюдаться во время церемонии:
- Жених одевается в военную форму.
- В свадебном букете должен быть мирт.
- Свадебный торт съедается не полностью, один из его кусков продается на аукционе.
- Кольца отливаются из элитного валлийского золота.
- Свадьбу должен одобрить монарх.
“Тайная” беременность
Во время беременности королевской особы, никто из прессы и подданных не должен узнать о поле ребенка. Само появление наследника тоже должно скрываться до 12-й недели.
Исключение сделали только для Кейт Миддлтон: у нее был сильный токсикоз, из-за чего девушка не появлялась на мероприятиях.
Детский дресс-код
По традициям королевской семьи мальчики не должны были носить длинные штаны до 8 лет. Поэтому даже в холодную погоду дети вынуждены носить шорты. Девочки также не носят брюки, ходят исключительно в платьях и юбках.