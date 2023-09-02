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Необычные традиции английской королевской семьи

В современных монархиях королевские особы продолжают следовать традициям. Британцы со своей характерной чопорностью и педантичностью не стали исключением.

Необычные традиции английской королевской семьи
© Unsplash

“Рамблер” разобрался, какие необычные традиции королевская семья соблюдает до сих пор.

Прямые наследники не путешествуют все вместе

Для многих людей вошло в привычку путешествовать с близким кругом. Но в Британии трон не может оставаться без монархов. Поэтому члены королевской семьи добираются в один пункт назначения разными рейсами.

Репетиция королевских похорон

К похоронам Елизаветы готовились заранее: продумали план прибытия тайного совета в Букингемский дворец, который должен одобрить наследника. Траур также был согласован, и это все спланировали еще до смерти королевы.

План свадьбы

Королевские особы не могут проводить свадьбы по своему собственному сценарию. Есть ряд пунктов, которые должны соблюдаться во время церемонии:

  • Жених одевается в военную форму.
  • В свадебном букете должен быть мирт.
  • Свадебный торт съедается не полностью, один из его кусков продается на аукционе.
  • Кольца отливаются из элитного валлийского золота.
  • Свадьбу должен одобрить монарх.

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“Тайная” беременность

Во время беременности королевской особы, никто из прессы и подданных не должен узнать о поле ребенка. Само появление наследника тоже должно скрываться до 12-й недели.

Исключение сделали только для Кейт Миддлтон: у нее был сильный токсикоз, из-за чего девушка не появлялась на мероприятиях.

Детский дресс-код

По традициям королевской семьи мальчики не должны были носить длинные штаны до 8 лет. Поэтому даже в холодную погоду дети вынуждены носить шорты. Девочки также не носят брюки, ходят исключительно в платьях и юбках.