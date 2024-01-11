5 фактов о принцессе Диане, которых вы точно не знали

Принцессу Диану до сих пор вспоминают с теплотой и уважением. Однако некоторые части ее биографии могут удивить даже самого преданного поклонника, который, казалось бы, все знает об этой персоне.

“Рамблер” собрал несколько удивительных и впечатляющих фактов о принцессе Диане, которые мало кому известны.

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Диана не окончила школу

Будущая принцесса была на домашнем обучении до девяти лет, а потом ее перевели в частную школу. Там и начались проблемы: Диана не только не преуспевала в учебе, но и испытывала проблемы с адаптацией в коллективе. Диана дважды пыталась сдать экзамен, который называется O-Level, но все безуспешно. Поэтому девушке пришлось оставить учебу в возрасте 16 лет. Впоследствии Диана поступила в швейцарский колледж, но проучилась там всего один семестр, а потом встретила принца Чарльза.

Диана получила приз “За самую ухоженную морскую свинку”

Еще с самого детства принцесса Диана любила животных. Она признавалась, что собаки ее не особо интересуют, а вот хомяки и морские свинки очень нравятся. На свой первый учебный день в школе Диана взяла с собой морскую свинку по кличке Орешек. С помощью питомца девочке удавалось сделать школьные будни более веселыми. Именно благодаря морской свинке Диане и вручили приз, однако доподлинно неизвестно, как много других животных находилось в стенах школы.

Легендарное кольцо Дианы было из каталога

Поклонники принцессы Дианы знают о легендарном кольце с синим сапфиром, которое регулярно носила девушка. Однако купила его принцесса довольно просто: открыла каталог ювелирного дома Garrard и ее выбор пал на кольцо с сапфиром и бриллиантами. Украшение считалось недостаточно роскошным, но оно очень нравилось принцессе Диане.

Диана потеряла любимого мужчину в авиакатастрофе

О Барри Маннаки практически нет никаких сведений, не до конца понятен и характер отношений, в которых он состоял с принцессой Дианой. Однако многие уверены, что между ними была платоническая связь. Жена Барри, телохранителя принцессы, говорила, что именно Диана виновата в разрушенном браке их пары. Маннаки погиб в авиакатастрофе, и любящее сердце Дианы подсказывало ей, что это знак и угроза для ее жизни.

Диана страдала от неврозов и депрессий