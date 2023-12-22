Выяснилось, почему у короля Карла III «пальцы-сосиски»

Врач объяснил медицинскую причину опухших «колбасных пальцев» короля Карла после того, как сам монарх высмеял свое состояние в новом документальном фильме.

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Король был заснят, когда он шутил о своих пальцах вместе со своим сыном принцем Уильямом во время репетиции своей коронации в начале этого года в рамках документального фильма BBC «Чарльз III: Год коронации».

На кадрах видно, как принц Уэльский застегивает пальцами небольшую застежку, которая удерживала роскошное одеяние его отца и говорит:

«В тот день не застегнется». В ответ король Карл пошутил: «Нет, у тебя же не такие сосиски, как у меня».

Врач общей практики Чун Тан, медицинский директор Pall Mall Medical в Манчестере, назвал причины, по которым у короля Великобритании могут быть такие пальцы.

Доктор Тан рассказал Daily Mail:

«Часто опухшие пальцы являются симптомом задержки жидкости, которая может быть вызвана многочисленными заболеваниями. Это состояние возникает из-за воспаления и может быть результатом артрита, множественных бактериальных инфекций или даже туберкулеза. Другие возможные причины включают высокий уровень соли, аллергические реакции, побочные эффекты лекарств, травмы и аутоиммунные заболевания».

Для его «пальцев-колбасок» даже существует технический термин – дактилит – медицинский термин, обозначающий сильную опухоль, поражающую пальцы рук и ног.

Король Чарльз, казалось бы, беззаботно относится к состоянию своих рук. В письме своему другу после рождения сына, принца Уильяма, он, как сообщается, написал, как цитирует Чарльза в книге Говарда Ходжсона «Человек, который будет королем»:

«Я не могу передать вам, насколько я взволнован и горд. Он действительно выглядит на удивление аппетитно, и у него такие же пальцы-сосиски, как у меня».