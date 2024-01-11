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Меган Маркл не поддержала принца Гарри, когда тот захотел выпустить мемуары, и вот почему

Мемуары принца Гарри, так сладко смакуемые публикой даже спустя долгое время после выхода, выставили его родных не в очень-то добром свете.

Меган Маркл не поддержала принца Гарри, когда тот захотел выпустить мемуары, и вот почему
© Super.ru

Репутация всей королевской семьи серьезно пострадала из-за откровений младшего сына Карла III и принцессы Дианы, ну а сам принц и его супруга Меган Маркл, кажется, остались только в плюсе. И хотя сейчас общественность к ним здорово охладела, именно благодаря написанной правде об отношениях с родственниками Меган и Гарри сыскали поддержку у многих поклонников.

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Однако Маркл, как выяснилось, была не совсем на стороне мужа, когда тот только намеревался писать книгу. Как передает The Mirror, Меган не поддержала Гарри в момент работы над мемуарами, а когда тот поехал в тур с презентацией книги, она максимально дистанцировалась от него и не сопровождала ни на каких мероприятиях, связанных с результатами кропотливой творческой работы принца.

Все дело в том, что к тому моменту Меган была куда более подкованной по части взаимодействия со СМИ и понимала, что книга может сказаться на их с мужем репутации весьма дурным образом. Однако, когда Гарри настоял на том, что будет продолжать работу, актрисе пришлось поддержать мужа. А чтобы личный бренд Меган Маркл особо не пострадал, ее менеджеры порекомендовали ей держаться от герцога на расстоянии вытянутой руки. По крайней мере, на время шумихи вокруг мемуаров.

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