Семилетняя участница конкурсов красоты накачала кубики пресса

Семилетняя королева красоты, которая занимается спортом несколько раз в неделю и придерживается "здоровой" диеты, накачала ошеломляющие кубики пресса. Об этом пишет Daily Mail.

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Энджел Хейман из Лос-Анджелеса рассказала, что впервые заметила, что у ее дочери Кинли, победившей в конкурсе, есть пресс, когда ей было всего три года.

Девочка участвовала в конкурсах с двух лет, после чего мать решила отдать ее на гимнастику, и в результате упорных тренировок она стала все более стройной и подтянутой.

Чтобы оставаться в отличной форме, Кинли также придерживается строгой диеты, позволяя себе лишь несколько "лакомств" время от времени.

"Она упорно трудится для этого, но я думаю, что это связано и с генетикой, ведь трое моих других детей тоже мускулистые".

Кинли и один из ее братьев постоянно соревнуются в том, у кого лучше пресс.

"Кинли такая маленькая, но такая сильная. Недавно я спала рядом с ней в отеле, и это было все равно что спать рядом с маленьким кирпичом. Она крепкая".

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Энджел рассказала, что Кинли обожает наряжаться в шикарные наряды и даже совершила свой первый поход в маникюрный салон всего в два года.

Сейчас Кинли намного превзошла свою маму в навыках красоты, и может создать такой макияж, которому позавидовали бы многие взрослые, говорит ее мама.

Энджел выкладывает в социальных сетях все подробности жизни своей дочери, что нередко вызывает негативные комментарии пользователей.

"Я не хочу оглядываться назад и думать, что мне пришлось прятать своего ребенка, потому что другие люди не могли смириться с тем, как она выглядит".