Клятва Гиппократа — это исторически сложившаяся традиция врачей, которые, читая этот текст, обязуются соблюдать определенный кодекс медицинской этики. Несмотря на то, что оригинальная клятва была написана около 2500 лет назад, в v веке до нашей эры, ее модернизированные версии произносятся врачами и сегодня.

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О том, кто такой Гиппократ и почему врачи дают его клятву, — в материале «Рамблера».

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Оригинальный текст клятвы приписывают Гиппократу Косскому, греческому врачу и учителю, которого часто называют «отцом медицины».

Гиппократ Косский жил примерно с 460 до 375 года до нашей эры. В то время, когда большинство людей приписывали болезни суевериям и гневу богов, Гиппократ учил, что все формы заболеваний имеют естественную причину. Он произвел революцию в медицине Древней Греции, основав первую известную научную школу, посвященную обучению врачебной практике. За это он широко известен как «отец медицины».

До наших дней дошло около 60 медицинских документов, связанных с именем Гиппократа, включая знаменитую клятву Гиппократа. В конце концов эти документы были собраны в сборник, известный как «Корпус Гиппократа». Хотя Гиппократ, возможно, не сам написал все эти тексты, считается, что эти документы отражают его философию.

Благодаря примеру Гиппократа медицинская практика была направлена в новое русло — в сторону более рационального и научного подхода к пониманию и лечению болезней.

«Корпус Гиппократа», который считается самым древним сводом медицинских документов, представляет собой собрание около 60 текстов, или «книг», содержащих лекции, учебники, исследования, случаи из практики и философские эссе на самые разные темы, связанные с медициной.

Некоторые из них короткие, всего в один абзац, а другие занимают несколько томов. Стилистика во всем сборнике сильно различается, что подтверждает идею о том, что у него было несколько авторов. Историки считают, что тексты могут быть работой многочисленных врачей, занимавшихся медициной при жизни Гиппократа и позже.

В конечном итоге корпус был собран в Александрии в третьем веке до нашей эры и в итоге стал стандартным справочником для начинающих врачей по всему западному миру. Многие из этих учений использовались вплоть до XIX века.

В «Корпус Гиппократа» часто включают клятву Гиппократа, древний этический кодекс для врачей. Хотя клятва широко приписывается Гиппократу, до сих пор неизвестно, действительно ли он написал ее. Сегодня клятва ценится скорее как исторический пример медицинской этики и принципов, нежели как то, что следует воспринимать абсолютно буквально.

Среди анахронизмов в оригинальной клятве — клятва врачей греческими богами и богинями здоровья следовать завету в меру своих сил и возможностей. Эта клятва звучала следующим образом:

«Клянусь Аполлоном-целителем, Асклепием, Гигиеей, Панацеей и всеми богами и богинями, ставя их своими свидетелями, что я выполню, в соответствии со своими способностями и суждениями, эту клятву и это соглашение».

Далее в клятве перечисляются некоторые, на первый взгляд, правила для врачей, которые было бы довольно сложно применить в наше время. Например, она призывает к бесплатному обучению студентов-медиков, советует врачам никогда не прибегать к «ножу» (хирургии) и предлагает относиться к своему учителю как к родителю — то есть считать его детей братьями и давать ему деньги в случае необходимости.

Вопреки распространенному мнению, слова «прежде всего, не навреди» не содержатся в оригинальной клятве Гиппократа.

На самом деле эта фраза взята из другого текста, приписываемого Гиппократу, который называется «Об эпидемиях». Точное происхождение фразы, возможно, запуталось из-за того, что в обоих текстах встречается несколько предложений с похожим смыслом.