В честь нового короля Дании создали особенный десерт

В то время как Дания празднует коронование короля Фредерика X, одна легендарная кондитерская, Conditori La Glace, приготовила особый торт в честь нового монарха.

Conditori La Glace в самом центре Копенгагена занимается изготовлением тортов и кондитерских изделий с 1870 года. Владелица La Glace, Марианна Стэйгторн Колос, рассказала, что она фанатка королевской семьи.

Очевидно, поэтому команда кондитеров La Glace решила создать авторский десерт в честь нового короля.

"Это очень мужской торт. В то же время [у него есть] некоторая элегантность и легкость. По сути, он тает во рту", - объяснили в кондитерской.

В результате в честь монарха был создан небольшой маслянистый миндальный пирог в круглой форме с шоколадом и марципаном, увенчанный плотным карамельным кремом. В центре королевского пирожного находится соленая карамель и фундук пралине. Конечно, сверху пирожного есть золотое напыление и украшение из шоколадной "медали" и орехов.

Для создателей десерта было важно, чтобы он на долгие годы полюбился народу.