В честь нового короля Дании создали особенный десерт
В то время как Дания празднует коронование короля Фредерика X, одна легендарная кондитерская, Conditori La Glace, приготовила особый торт в честь нового монарха.
Conditori La Glace в самом центре Копенгагена занимается изготовлением тортов и кондитерских изделий с 1870 года. Владелица La Glace, Марианна Стэйгторн Колос, рассказала, что она фанатка королевской семьи.
Очевидно, поэтому команда кондитеров La Glace решила создать авторский десерт в честь нового короля.
"Это очень мужской торт. В то же время [у него есть] некоторая элегантность и легкость. По сути, он тает во рту", - объяснили в кондитерской.
В результате в честь монарха был создан небольшой маслянистый миндальный пирог в круглой форме с шоколадом и марципаном, увенчанный плотным карамельным кремом. В центре королевского пирожного находится соленая карамель и фундук пралине. Конечно, сверху пирожного есть золотое напыление и украшение из шоколадной "медали" и орехов.
Для создателей десерта было важно, чтобы он на долгие годы полюбился народу.
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