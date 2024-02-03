Умер сын последнего короля Италии Витторио Эмануэле Савойский
Сын последнего короля Италии Умберто II Витторио Эмануэле Савойский умер в Женеве. Как напоминает агентство ANSA, 12 февраля ему бы исполнилось 87 лет.
О смерти проинформировали близкие "его Высочества, герцога Савойского и принца Неаполя". О месте похорон будет сообщено дополнительно.
Родившийся в Неаполе Витторио Эмануэле в семье Умберто II, отстраненного от власти в результате послевоенного референдума и отправленного в изгнание, считался главой королевской итальянский династии.