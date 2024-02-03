Умер сын последнего короля Италии Витторио Эмануэле Савойский

Сын последнего короля Италии Умберто II Витторио Эмануэле Савойский умер в Женеве. Как напоминает агентство ANSA, 12 февраля ему бы исполнилось 87 лет.

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О смерти проинформировали близкие "его Высочества, герцога Савойского и принца Неаполя". О месте похорон будет сообщено дополнительно.