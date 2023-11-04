Ужасающий обычай: что в Древнем Китае называли «золотым лотосом»

В течение нескольких тысячелетий китайская культура придерживалась убеждения, что женщины, чьи ноги не подверглись бинтованию, выглядят менее женственно по сравнению с теми, чьи ножки были деформированы. Этот страх перед "мужественным" видом у женщин сохранялся до начала XX века и стал частью культурной традиции Китая. Подробнее об ужасающей традиции — в материале "Рамблера".

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Существует несколько версий происхождения этой практики. Согласно одной из них, император Сяо Баоцзюань был восхищен ступнями своей наложницы, которые были необычайно маленькими. Он сравнил их с раскрывающимся лотосом и это стало началом соблюдения традиции.

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Бинтование ног считалось способом придания женщинам более женственного и нежного вида, но в реальности это был болезненный процесс, который калечил как тела, так и души женщин. Женщины, подвергавшиеся бинтованию, становились зависимыми от своих родственников и мужей, так как их ноги становились практически непригодными для передвижения.

Бинтование ног - это практика, которая начиналась в детстве и продолжалась в течение всей жизни. Процесс был разделен на несколько этапов, и первый этап начинался, когда девочке было около пяти или шести лет. Однако этот метод мог применяться и к женщинам старшего возраста, хотя это было более болезненным и трудоемким, так как с возрастом кости становились менее гибкими.

Женщины, которые прошли через этот процесс, вынуждены были менять обувь каждые две недели, потому что новая пара туфель всегда была на несколько миллиметров меньше предыдущей. Это делало носку обуви практически невозможной. Летом из-за гнойных выделений и крови ноги пахли неприятно, а зимой они мерзли из-за плохого кровообращения.

Деформированные ножки, заканчивавшиеся стопой, имеющей длину не более семи сантиметров, и получившие звание "золотой лотос", считались знаком благородства и вызывали сексуальное влечение у мужчин. Они предполагали, что такие женщины более беззащитны и готовы подчиняться. Кроме того, босые ноги женщины считались чрезмерно неприличными. Поэтому даже при написании эротических картин, изображения женщин с обнаженными ступнями избегались.