Как батрак из волжского села сумел стать покорителем Арктики и спасителем Колчака

Село Царёв под Волгоградом известно упавшим здесь в начале прошлого века метеоритом весом более тонны. Камень с неба и назван-то был Царевым. Но есть еще одна яркая звезда, прославившая это место. 150 лет назад, как сообщает корреспондент ГлагоL в регионе Иван Илюхин, здесь родился покоритель Арктики Никифор Бегичев, который вместе с экспедицией барона Эдуарда Толля искал землю Санникова, спас из арктической полыньи участника того же похода Александра Колчака, и открыл два острова в северном море Лаптевых.

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И по сей день они носят его имя – острова Большой Бегичев и Малый Бегичев. А в селе близ рек Ахтубы и Волги, где он родился, есть улица, которая тоже названа в его честь. На фронтоне старинного здания по адресу ул. Бегичева, 14 установлена табличка с надписью «В городе Царёве родился великий исследователь и покоритель Арктики Никифор Алексеевич Бегичев». К сожалению, это то немногое, что напоминает о покорителе Арктики на его исторической родине.

Место со звучным названием Царев в момент рождения Никифора было городом Астраханской губернии. Сейчас же это село Ленинского района Волгоградской области. И есть здесь творческая группа энтузиастов, которая занимается сбором сведений, связанных с именем именитого уроженца этих мест.

«Мальчишки из села Царева плавали и ныряли как рыбы, и Никифор был одним из первых: на спор легче лёгкого мог переплыть Ахтубу, заплыть дальше всех на Волге, уйти на целый день в лодке! Никифор мечтал стать именно моряком, особенно когда побывал с рыбацкой артелью на Каспии».

Николай Бичехвост, краевед

Однако детство будущего покорителя Арктики в населенном пункте со звучным названием оказалось весьма безрадостным. Образование Никифор получил всего два класса. В большой семье, где даже за стол садились в две смены, ему рано пришлось уйти в батраки.

Благо, все Бегичевы отличались крепким и красивым телосложением. Служить умолил отправить на флот. Это и сыграло важную роль в его дальнейшей жизни и судьбе.

В 1890 г. барон Толль набирал на парусно-моторную шхуну «Заря» тех, кто должен был отправиться на поиски загадочной земли Санникова – зеленого оазиса, спрятанного во льдах Арктики. Это о ее поисках был в свое время снят по книге академика Обручева фильм «Земля Санникова» с песней-хитом советских времен «Есть только миг…»

vk.com // Никифор Бегичёв

Попал в списки экспедиции и молодой унтер-офицер Никифор Бегичев. Есть рассказ на эту тему исследователя Петра Попова.

«Главе полярной экспедиции вручают список наиболее опытных военных моряков-добровольцев, он состоит всего из нескольких человек рядового состава, по каким-то причинам согласившихся отправиться в весьма длительную экспедицию за край богом забытой земли. Среди добровольцев — боцман крейсерного фрегата Бегичев, за время флотской службы избороздивший Атлантический, Индийский и Тихий океаны».

Попов приводит и данные о том, что именно здоровый авантюризм и страсть к путешествиям склонили Бегичева к участию в арктической экспедиции, которая должна была найти таинственную Землю Санникова.

В числе участников похода оказался и лейтенант Александр Колчак, тот самый, кому было суждено возглавить Белое движение и стать Верховным правителем России. Но это позже. А в экспедиции Бегичеву Колчак казался заносчивым.

Молодой казак с Волги такого не терпел, между ними то и дело вспыхивали ссоры. Но когда «Заря» встала на зимовку, барон Толль с частью экспедиции потерялись. Среди тех, кто отправились на санях на их поиски, Бегичев и Колчак оказались рядом.

Шли цепочкой. Никифор перепрыгнул трещину во льду, Колчак же, шагавший следом, угодил в воду. И Бегичев, не раздумывая, бросился за ним, вытащил. Однако лед снова не выдержал, и Колчак во второй раз оказался в полынье. И опять Никифор прыгнул в ледяную пучину. Так смертельная опасность сдружила этих людей.

Известен даже факт, что когда Колчак женился на Софье Омировой, Бегичев был свидетелем со стороны жениха. К счастью, дружбу с врагом революции Бегичеву впоследствии красные не поминали.

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Георгиевский крест Никифор Бегичев получил за участие в сражении при Порт-Артуре. Но все же вошел он в историю, прежде всего, как бесстрашный полярник и первооткрыватель земель Севера. Его ногами обойден каждый уголок Таймыра. Коренные жители этих суровых мест называли его Улахан Анцыфер, что в переводе на русский означает Большой Никифор. Именно близ Таймыра открыл Бегичев в 1908-м те два острова, которые носят имя человека родом с Волги.