Пенсионерка станцевала на концерте Лазарева и прославилась

Певец Сергей Лазарев заявил, что поможет пенсионерке из Сыктывкара, которая зажигательно станцевала на его концерте, попала на видео и стала звездой социальных сетей. Тем самым Лазарев запустил волну ее поддержки.

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Оказалось, что у «диско-бабушки» непростая жизнь. При этом она посещает концерты в столице Республики Коми, и ее хорошо знают в городе. Помочь ей вызвались и другие деятели российского шоу-бизнеса.

Пожилая женщина живет в общежитии, нуждаясь в помощи

Лазарев после концерта в Сыктывкаре 7 февраля опубликовал ролик, где пожилая женщина энергично танцует в первых рядах, и заявил, что был совершенно очарован ею.

«Моя главная звездочка сегодняшнего концерта в Сыктывкаре! Посмотрите, какая милая бабушка и как она зажигает! Два часа без остановки! Столько энергии! Дай Бог здоровья! Прекрасный концерт!» — подписал ролик артист.

В комментариях поклонники также массово восхитились бабушкой и ее энергией в немолодые годы. А другие подписчики, проживающие в Сыктывкаре, рассказали, что она живет в общежитии, не имея постоянного места жительства в городе. Некоторые горожане помогают ей деньгами и едой. Соцзащита же может помочь пенсионерке только по месту ее регистрации, в деревне Помоздино.

«Ее просто не замечают. Так что в итоге в Сыктывкаре помогаем только мы и другие добрые люди, чем можем, и, естественно, нерегулярно», — отметили в комментариях.

Лазарев заявил, что снимет «диско-бабушке» квартиру

Певец позднее сообщил, что его команда нашла пенсионерку и решила оказать ей посильную помощь. «Ее зовут Лидия Витальевна Уляшева. У нее очень непростая судьба, от нее отказались родственники, проблемы с жильем, практически нет денег. Мы пытаемся понять, как ей можно помочь, и передать ей нашу помощь», — высказался Лазарев.

Достаточно известная в Сыктывкаре, «диско-бабушка», как ее называют. Жизнерадостная, но в жизни у нее не все так радостно. Сергей Лазарев певец

10 февраля Лазарев рассказал, что поговорил с Лидией Витальевной лично. «Мы снимем ей квартиру», — проинформировал исполнитель. Он призвал своих поклонников, захотевших также поддержать пенсионерку, помогать другим «бабушкам и дедушкам вокруг нас, которые нуждаются в помощи и поддержке».

Он добавил, что ему звонят издания и телеканалы, также желая помочь. В частности, генпродюсер RU.TV Михаил Богомолов предложил пригласить Лидию Витальевну на премию телеканала.

Также поддержать Уляшеву захотели рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова, которая родом также из Коми. Они Москву и помочь ей посетить концерт любимого исполнителя, исполнив тем самым ее желание съездить в столицу.

Лазарев также заявил, что появились сборы и счета якобы от представителей Уляшевой. Он уточнил, что с ее стороны никто не собирает деньги и призвал не вестись на подобные сообщения.

Лидия Уляшева большую часть жизни прожила в деревне

Как оказалось, женщина не первый раз попадает в публикации СМИ и соцсети звезд.

Лидия Витальевна родилась в селе Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми в 1958 году. Большую часть жизни она проработала в родном селе: «и дрова колола, и снег таскала». Семьей при этом она не обзавелась.

Позднее пенсионерка перебралась в Сыктывкар, однако, как отмечала «Комсомольская правда», мизерной пенсии едва хватало, чтобы оплачивать комнату в общежитии и на нехитрый ежедневный рацион.

При этом сообщается, что еще с 2017 года Лидия Витальевна начала посещать концерты известных артистов. Филипп Киркоров на своем выступлении в Сыктывкаре даже пригласил ее на сцену для танца, а кадры затем опубликовал в своем аккаунте, после чего Уляшеву впервые заметила большая аудитория. Однако на тот момент помощи за славой не последовало.

Билеты на концерты ей бесплатно стало предоставлять местное агентство «Артембилет», оценив ее зажигательные танцы. «Концертное агентство разыскивает ставшую знаменитой бабу Лиду! Мы гарантируем ей бесплатный проход на любое организованное нами мероприятие в Сыктывкаре», — заявляло оно еще в 2019 году.

Лидия Витальевна ездила на концерты еще из родной деревни

Тогда же она рассказывала, почему любит посещать концерты, при этом тратя на билеты большую часть пенсии. На выступления звезд в Сыктывкар она приезжала, еще живя в родной деревне.

«Люблю смотреть на тех, кто приезжает», — высказалась она, упомянув и про концерт Филиппа Киркорова с танцем на сцене.

«Концерт Филиппа очень понравился. Я в него влюбилась еще тогда, когда он был молодой. А он в итоге с Пугачевой «замутил». А вот Пугачева мне не нравится. Если она приедет, не пойду на концерт», — пояснила Лидия Уляшева.

По ее словам, в детстве ей понравились танцы в индийском кино, и она решила танцевать на концертах.