Война, мюзиклы, премия Эдгара По: путь к славе оскароносного Сидни Шелдона

11 февраля 1917 года родился известный американский писатель и сценарист Сидни Шелдон. Благодаря его таланту и фантазии миллионы читателей из разных уголков мира по сей день коротают вечера за увлекательными сюжетами любовных детективных романов.

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В честь памятной даты "Рамблер" расскажет о жизни оскароносного беллетриста и его пути к славе.

Детство и юность

Сидни Шелдон родился в Чикаго. Мальчик проявлял свои способности к писательству с самого детства, поэтому неудивительно, что первые стихотворения были опубликованы, когда ему было десять лет.

В 17 лет Шелдон решил попытать счастья в Голливуде. Единственная работа, которую он смог найти, заключалась в чтении сценариев для будущих фильмов в Universal Pictures за 22 доллара в неделю. По ночам он писал свои собственные сценарии и однажды смог продать один из них за 250 долларов.

К слову, произошло это в 1941 году: вскоре после заключения первой выгодной сделки Сидни Шелдон стал служить в авиации. Продлилось это недолго: его подразделение было расформировано, поэтому писатель вернулся к гражданской жизни и продолжил заниматься любимым делом. Теперь он посвящал свое время в том числе написанию сценариев для бродвейских постановок.

Признание

Дела Шелдона пошли в гору: его творения стали покупать студии MGM и Paramount Pictures, что служило доказательством таланта начинающего писателя.

В 1963-м году Сидни работает над сценариями для телесериалов, которые приносят ему популярность.

Спустя несколько лет Шелдон публикует свой первый роман "Сорвать маску" о поисках серийного убийцы и получает за нее премию Эдгара По, которая ежегодно вручалась Ассоциацией детективных писателей США лучшим из лучшим в этом жанре.

В последующие годы мир увидит и прочтет произведения под названиями "Оборотная сторона полуночи", "Интриганка", "Если наступит завтра", которые будут переведены на более пяти десятков языков и экранизированы с участием культовых актеров.

Шелдон о своих книгах и читателях

"Я стараюсь писать свои книги так, чтобы читатель не мог от них оторваться. Я пытаюсь выстроить сюжет таким образом, чтобы, когда читатель доходит до конца главы, ему или ей приходилось читать еще одну главу", – рассказывал Сидни Шелдон в ходе одного интервью.

Нельзя не признать, что с поставленной задачей писатель справился как нельзя лучше – от вышедших из-под его пера историй действительно захватывает дух.

Произведения Сидни Шелдона особенно полюбились женщинам, которые и являются главными героинями почти всех его произведений. Объясняя, почему так много девушек приобретают его книги, писатель говорил следующее: