Кому на самом деле нужна была охота на ведьм

Эпоха Средневековья прочно укоренилась в коллективном сознании как мрачный период истории Европы, отмеченный гонениями и казнями людей, которых общество считало причастными к колдовству, преимущественно женщин. В течение двухсот лет это явление, известное как охота на ведьм, вызывало многочисленные теории о его причинах и целях. В этом вопросе попробовал разобраться "Рамблер".

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Одна из гипотез предполагает, что преследования связаны с биологическими механизмами регуляции общества. По мнению сторонников этой точки зрения, к концу XV века в Европе стало слишком большое население, и физическое уничтожение молодых женщин было одним из способов «прореживания» популяции. Однако данная теория имеет свои противоречия, так как в различных странах преследования касались не только молодых женщин, но и мужчин и женщин преклонного возраста.

Другая версия связывает охоту на ведьм с желанием подавить активность женщин в обществе. В средние века женщины имели высокий социальный статус и активно участвовали в различных сферах жизни, вызывая недовольство многих мужчин и церковных деятелей. Преследования и казни должны были послужить примером: ни одна женщина не должна была стремиться к самостоятельности и независимости.

Третья теория видит причину охоты на ведьм в борьбе христианства со старыми языческими верованиями. Многие обвинения основывались на древних обрядах, которые часто проводились женщинами. Носителями старообрядчества в большей части, вероятно, были женщины, поэтому их обвиняли в различных греховных деяниях.

И, наконец, экономическая теория утверждает, что охота на ведьм была связана с конкуренцией в сфере прибыльных профессий, традиционно связанных с женщинами. Для зарождающихся профессиональных групп мужского пола было выгодно убрать конкурентов с рынка.