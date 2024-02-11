«3 отца»: cвященник создал свою рок-группу

Отец Георгий, так зовут основателя, живет в Гусеве и служит в одной из церквей города. Однако этого ему показалось мало. Батюшка с коллегами решил развеять стереотипы о своей работе.

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Днём проводит служения и проповеди, а вечером играет на гитаре, пишет песни и занимается вокалом. Так проводит свои будни Отец Георгий из Гусева. Говорит, рок в его жизни появился задолго до служения. Ведь сначала был музыкальный колледж, и лишь после – пастырское отделение и институт педагогики. Батюшка признаётся – многие считают, что это вещи несовместимые. Но Георгий видит в своем увлечении и призвании много общего.

«В принципе, у меня такого вот диссонанса не существует. Это продолжение моей жизни. А если говорить про музыку, рок-музыку, то это некая субкультура, на которой я в детстве воспитывался. Поэтому я ее хорошо знаю. Мало того, через эту субкультуру я пришел к вере. Я считаю, что рок – это современная классика. Ему уже 70 лет», - поделился Отец Георгий.

Отец Георгий участвует в реставрации храма, в котором служит настоятелем. Выбор икон, обрисовка стен – ко всему приложена его рука. И не случайно. В каждой частичке храма мужчина, как говорит, видит соприкосновение с музыкой.

«Мы выбрали для нашего храма за образец творчество Гурия Никитина. Это такой знаменитый живописец конца 17 века. Он совмещает в своем творчестве монументальность, то естьты заходишь и видишь такую вот мощь, объединено все, как некая симфония. И в то же время декоративность, много мелких деталей. Можно сравнить с музыкальным произведением, это вот как «полет шмеля», - рассказывает батюшка.

В квартире Георгий обустроил маленькую студию. Для батюшки, как признается, священное пространство. И именно тут родилась композиция «Нас ждут», которую позже исполнила новоиспечённая группа «3 отца». Все её участники – священники, живут в разных уголках страны: Калининград, Чебоксары, Москва.Однако любовь к музыке объединила их ради создания чего-то большего, чем просто песни.

«Вот эта наша группа «3 отца» она даже не про музыку. Это про общение, потому что каждый в своем городе делает свое дело, и мы друг-другу интересны. Для меня будет достаточно даже просто общения с такими единомышленниками, которых не так много, на самом деле, на Руси — священников, которые поют в таком стиле: реп, поп или рок, какие-то свои произведения. Мы вот считаем, что у нас такой настоящий поп-рок», - признается мужчина.

У Максима 7 детей, у Дмитрия 8. И, несмотря на их занятость, различия в музыкальных предпочтениях и расстояния отцам все же удалось встретиться. Записали клип – в Гвардейске.

«Здесь нет определенных сроков, именно поэтому удается сочетать. Мы никуда не торопимся. Самое главное – это предстояние престолу Божьему, это служение в храме, это наши обязанности священнические, семейные там, и так далее. Среди всего этого находится место для творчества», - делится эмоциями участник группы «3 отца», Максим Курленко.

«Прежде всего для меня это способ, некий инструментарий, чтобы послать людям некий месседж о жизни, о смысле жизни, о надеждах, о поиске, разочарованиях и любви и как с этим всем жить. Для меня музыка это такой инструмент», - поясняет участник рок-группы «3 отца», Дмитрий Николаев.