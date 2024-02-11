Мэттью Перри, Алан Рикман, Шэрон Стоун и еще две биографии для вдохновения

Их знает буквально каждый. Алан Рикман, сыгравший профессора Снейпа и еще полсотни героев, которые «не должны нравиться». Мэттью Перри, подаривший нам Чендлера — одного из самых смешных героев последних 30 лет. Невероятная красотка из «Основного инстинкта» и мега-секс-символ 90-х Шэрон Стоун.

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Будь то самый «крутой мазафака всея Голливуда» Сэмюэл Л. Джексон или звезда востока турецкий актер Джан Яман, каждая книга этой подборки расскажет удивительную историю успеха, воли, упорства и веры в себя — отличный подарок на 23 февраля и 8 марта.

Алан Рикман. Биография

Этот британский актер театра и кино прославился на весь мир ролью профессора Снейпа из «Гарри Поттера». Но гениальный Алан Рикман — отнюдь не актер одного героя. Он снялся в «Крепком орешке», «Распутине», «Догме», «Реальной любви», «Суинни Тодде» и еще полусотне картин.

С чего начинал блестящий артист и какие роли были поворотными в карьере — читайте в биографии неподражаемого Алана Рикмана.

Мэттью Перри. Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь. Автобиография

«Привет, меня зовут Мэттью, хотя вы можете знать меня под другим именем. Вообще-то, я должен был уже умереть» — теперь это звучит как пророчество. Мэттью Перри умер 28 октября 2023 года. Но успел оставить поклонникам свою «пронзительную исповедь и признание во всех грехах».

Съемки «Друзей», роман с Джулией Робертс, дружба с Брюсом Уиллисом, депрессия, зависимости, месяцы на больничной койке — в этой книге Перри рассказал о себе все. И несмотря на весь ужас будет весело, в духе Чендлера.

Джан Яман. Автобиография

Женщины его боготворят, мужчины хотят быть на него похожими, студии соревнуются, чтобы заполучить его в свои проекты. Но каков звезда «Ранней пташки» и «Мистера Ошибки» на самом деле? Все ответы в этой книге!

Просто и честно Джан Яман рассказывает о чем мечтал, когда был мальчишкой, как случайно стал популярным актером, каким ветром его занесло в Италию, а затем США, как оказался в России и в каком проекте снимался. Первая любовь и первый разрыв — об этом тоже будет!

Шэрон Стоун. Красота жизни, прожитой дважды. Автобиография

«Я не актриса, я проект Голливуда», — слова Шэрон Стоун как нельзя лучше описывают ее жизнь. Из ее мемуаров вы узнаете, через что проходили актрисы ее поколения на пути к успеху. Добавьте личные перипетии: насилие, инсульт, поразивший на пике карьеры, три выкидыша, — и увидите, как незавидна может быть жизнь красотки с обложки.

Стоун не раз приходилось постоять за себя, будь то трудное детство или конфликты с коллегами. Ее история близка каждому, кто хоть раз боролся за счастье. И Стоун расскажет ее предельно откровенно, чтобы напомнить: быть собой никогда не поздно.

Жизнь и фильмы Сэмюэла Л. Джексона, самого крутого человека в Голливуде

Он обожает материться, гольф и фильмы о кунг-фу, а дома хранит огромный сундук, набитый кепками. Сегодня он — один из самых узнаваемых лиц Голливуда, любимец Тарантино и Marvel. Но прежде чем стать звездой, мальчик-заика из неблагополучной семьи прошел через дискриминацию, наркозависимость, пережил смерть спившегося отца и душевную болезнь матери.

А потом из безымянного чернокожего актера превратился в суперзвезду. Эта книга — исследование жизни и харизмы Сэмюэла Л. Джексона, самого крутого мазафаки всея Голливуда.