Ей 109 лет, и она по-прежнему танцует: история Эйлин Крамер

Рассказываем про невероятную силу и любовь к жизни.

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Эйлин Крамер – 109-летняя балерина родом из Австралии. Она пережила изменения и развитие целых эпох. Но не прекратила следовать своему призванию – танцевать и доказывать, что искусство не знает границ. В том числе – возрастных.

Вот уже 84 года страсть Эйлин к пластичности и движениям не угасает. Её продуктивности могут позавидовать даже молодые люди. Балерина продолжает танцевать, давать мастер-классы, писать книги и сниматься в клипах. Рассказываем, в чём её секрет.

История жизни

Удивительно, но до 24 лет Эйлин даже не думала о танцах. Девушка работала билетёром в кинотеатре, иногда выступала в качестве модели для художников, а в свободное время увлекалась музыкой.

Жизнь Эйлин перевернуло выступление труппы Гертруды Боденвайзер. Хореограф была известна своим инновационным подходом к танцу. Она отходила от классических балетных техник, фокусируясь на экспрессии и эмоциональной передаче через движение.

Крамер решила попытать удачу и вступить в труппу. Ответ не заставил себя ждать – девушку сразу же приняли на занятия. Через три года усердной работы она стала полноценным членом труппы и продолжала оттачивать свои навыки. Спустя 13 лет Эйлин решила выступать сольно. В этот период она активно продвигалась в различных уголках мира: Франция, США, Индия.

Тогда балерина встретила индийского кинорежиссёра Баруха Шадми. Пара прожила вместе 10 лет. Увы, у мужчины случился инсульт.

После смерти возлюбленного Эйлин начала создавать костюмы и работать над новыми театральными проектами. В 2013 году она вернулась в Австралию.

Здесь Эйлин продолжила активно заниматься творчеством, завоёвывая сцену своим уникальным искусством и неизменно поражая публику. В 99 лет она исполнила три больших номера в Национальном институте драматического искусства и независимых театрах. Участвовала в двух крупных танцевальных фестивалях в Аделаиде и Брисбене, снималась в кино, давала множество небольших представлений, написала пять книг.

Эйлин Крамер сейчас

Любовь Эйлин к жизни не знает границ. Она продолжает по сей день демонстрировать невероятную силу и стойкость духа. 8 ноября 2023 года ей исполнилось 109 лет. Балерина вынуждена передвигаться на инвалидной коляске из-за слепоты на один глаз и трудностей с поддержанием баланса. Однако эти факторы не стали для неё препятствием. Она по-прежнему ведёт активную жизнь и сохраняет оптимизм.

На праздновании своего дня рождения Эйлин решила провести мастер-класс для поклонников и друзей по танцу кистей и рук. Её умение управлять каждым движением, плавность линий и изящество поворота запястий заставляют забыть о её возрасте. В этот момент зритель видит лишь красоту и грацию, которые она воплощает.

Секрет долголетия Эйлин Крамер

Что же даёт этой удивительной женщине столько энергии для работы, общения и активностей? Сама Эйлин считает, что ежедневные ритуалы и философия жизни способствуют её замечательному здоровью и силе.

Балерина остаётся верной своим утренним упражнениям. Бо́льшую часть она выполняет прямо в постели. Но всё-таки ей приходится вставать, чтобы сделать плие. Некоторые упражнения для ног в классическом балете очень хороши для укрепления стоп.

Любовь Эйлин к рисованию также играет важную роль в её долголетии. Она сравнивает этот процесс с танцем. Рисунок — один из способов исследовать границы своего творчества, где каждый взмах кисти или карандаша несёт в себе часть души человека. Эйлин также считает, что нужно больше внимания уделять жизни. Именно так она может наполниться красками, стать интереснее и подарить энергию.

Секрет её долголетия кроется в простых истинах: отсутствие вредных привычек, здоровое питание и движение, приносящее радость. Эйлин также активно пользуется мобильным телефоном и социальными сетями, чтобы оставаться на связи с окружающим миром.

Балерина не забывает и о своём внешнем виде. Она регулярно использует помаду, тени для век и старается надевать красивую одежду. Это помогает чувствовать себя молодой и сохранять внутреннюю гармонию.

История Эйлин Крамер – яркий пример того, как поддержание активности, любимая деятельность и стремление к самовыражению могут подарить удовольствие на долгие годы.