Джон Траволта: звездная карьера, нелегкая биография, неземная любовь

Звезда Джона Траволты зажглась после ленты «Лихорадка субботнего вечера»: сексуальный танцор стал кумиром для молодежи по всему миру. Однако после нескольких успешных ролей карьера голливудского красавца пошла на спад. Ситуацию спасли принцесса Диана и Квентин Тарантино — каждый по-своему.

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Сегодня расскажем о биографии и личной жизни Джона Траволты, узнаем, как он живет после смерти любимой жены и какими проектами занят сейчас.

Ранняя биография Джона Траволты

Будущий актер появился на свет 18 февраля 1954 года в семье американки ирландского происхождения Хелен Траволты и сицилийского американца во втором поколении Сальваторе Траволты. Джон Джозеф стал шестым ребенком. Дети в семье жили дружно, а потому о самом младшем брате все заботились — и мальчик рос довольно избалованным.

Отец семейства был далек от творчества — когда-то ему пришлось прервать карьеру в американском футболе и заняться торговлей, чтобы прокормить большую семью. Однако мать преподавала актерское мастерство и сумела всем детям привить любовь к искусству. При этом Сальваторе всячески поддерживал любые начинания жены и детей в том, что касалось творчества. В доме семейства в городке Энглвуд он смастерил небольшую театральную сцену, чтобы детям удобнее было устраивать домашние представления.

Свою первую роль Джон Траволта получил в школе: в небольшом спектакле ему поручили сыграть в коротком эпизоде без слов. Семья горячо поддержала мальчика в этом начинании. Помимо театра Траволта увлекался танцами — он никогда не стремился стать профессионалом в этом направлении, однако его природный талант и упорный труд обеспечили ему успех в актерской карьере именно благодаря хореографическим данным.

С полного одобрения родителей Джон оставил школу в 16 лет и отправился искать счастья в Нью-Йорк. Сначала он участвовал в небольших постановках, но вскоре благодаря своему таланту, смог попасть на подмостки Бродвея. Однако юношу привлекало большое кино, и потому через некоторое время, наработав актерский опыт, он отправился покорять Голливуд.

Первые фильмы Джона Траволты

Первое появление на телеэкране Джона Траволты произошло в телесериале «Медицинский центр». Он сыграл еще несколько эпизодических ролей, прежде чем в 1976 году ему удалось принять участие в проекте «Кэрри» — ленте, снятой по роману Стивена Кинга. Несмотря на то что и здесь роль была небольшой, Джона заметили продюсеры и через короткое время пригласили для работы в драме «Лихорадка субботнего вечера».

Эта лента стала одной из самых успешных в карьере Траволты, которому удалось воплотить на экране столь популярный в то время образ простого парня, который живет обычной жизнью всю неделю, а в выходной день отправляется на танцпол, чтобы хоть один вечер прожить ярко и интересно. За эту ленту вчерашний кинодебютант получил номинацию на «Золотой глобус». А вслед за этим и приглашение в другой успешный проект — мюзикл «Бриолин», принесший еще одну номинацию на «Золотой глобус».

Опасаясь остаться навсегда в амплуа смазливого танцора, Траволта в последующие несколько лет снялся в вестерне «Городской ковбой», мелодраме «Миг за мигом» и политическом триллере «Прокол». Однако особого успеха эти ленты на момент выхода не получили. И даже сиквел «Лихорадки субботнего вечера» — фильм «Остаться в живых», вышедший в 1983 году, уже не вызвал особого интереса у публики.

Однако Джон не собирался останавливаться и продолжил работать, несмотря на то что кинокритики заговорили о том, что его карьера по большому счету завершена. Фэнтезийная мелодрама «Хорошая пара» и драма «Идеально», где партнершей Траволты стала Джейми Ли Кертис, несколько подняли рейтинг актера.

В 1985 году произошло еще одно событие, которое не дало угаснуть интересу публики к Джону Траволте. В ноябре 1985 года наследный принц Чарльз с принцессой Дианой были приглашены в Белый дом на торжественный ужин. Среди гостей мероприятия, устроенного четой Рейганов, оказался и звезда танцевальных хитов середины 1970-х — Джон Траволта. Потанцевать с принцессой актеру предложила первая леди США Ненси Рейган. В качестве музыкального сопровождения в зале звучало попурри из саундтреков к «Бриолину» и «Лихорадке субботнего вечера». Несмотря на то что позже Леди Ди призналась, что на самом деле мечтала потанцевать со звездой русского балета Михаилом Барышниковым, ее танец с Траволтой позволил актеру вернуться в фокус внимания прессы.

А вскоре былая слава вернулась к Джону в полной мере — после выхода в 1989 году комедии «Уж кто бы говорил». Его экранный союз с героиней Керсти Элли оказался настолько успешен, что в 1990-м и 1993 году актер снова сыграл Джеймса в сиквеле и триквеле истории о молодой семье.

Звездный час Джона Траволты

Одна из ролей в ленте «Криминальное чтиво» предназначалась актеру Майклу Мэдсену, однако из-за плотного съемочного графика он был вынужден отказаться от участия в проекте. Так, совершенно случайно Джон Траволта получил роль Винсента Веги, которая, по мнению многих поклонников актера, стала одной из самых ярких в его карьере.

Сам Траволта не ожидал особого успеха от фильма с бюджетом $ 8 млн, однако лента стала культовой и сохраняет статус таковой уже на протяжении 30 лет. А знаменитый танец Джона Траволты с Умой Турман стал одной из самых известных сцен в мировом кинематографе. Кроме этого, за роль Винсента Веги в 1995 году Траволта получил номинацию на «Оскар».

По совету Квентина Тарантино в 1995 году Джон принял приглашение на главную роль в фильме «Достать коротышку». За эту работу актер получил не только более $4 млн гонорара, но и «Золотой глобус».

В последующие годы актер снялся в провокационной комедии «Майкл» и трогательной мелодраме «Феномен», в криминальном триллере «Без лица» и в историческом боевике «Тонкая красная линия». В его послужном списке появились как фильмы, не оцененные должным образом поклонниками — «Поле битвы Земля», «Фальсификатор», «Я есть гнев», так и ленты, снискавшие высокие оценки зрителей и кинокритиков — «Пароль «Рыба-меч», «База Клейтон», «Команда 49: Огненная лестница» и многие другие.

До сих пор в послужном списке Траволты можно встретить вперемешку фильмы, получившие низкий рейтинг по версии зрителей, и ленты, имеющие самые высокие оценки. Актер продолжает регулярно сниматься, хотя в последнее время стал больше времени уделять своей семье.

Любовь, жена и семья Траволты

Впервые в серьезные отношения Траволта вступил на съемочной площадке фильма «Под колпаком». Его возлюбленной стала Дайана Хайленд, которая по сюжету играла мать героя Джона. Разница в возрасте между влюбленными составляла 18 лет. Однако через короткое время их роман трагически оборвался — актриса скончалась от онкологии.

В последующие несколько лет в прессе активно обсуждали личную жизнь Траволты, приписывая ему романы с известными артистками того времени. Однако вскоре актер положил конец этим слухам, начав официально встречаться с Келли Престон.

Пара поженилась в начале 1990-х, и вскоре у них появилось двое детей — мальчик Джетт и девочка Элла Блю. К сожалению, в 2009 году сын погиб из-за травмы головы во время приступа эпилепсии.

Супруги смогли пережить эту потерю, не разрушив семью. Пара прибегла к помощи семейного психолога, некоторое время супруги удалились от общества. А вскоре у Келли и Джона появился еще один сын — Бенджамин Хантер Калео.

В последующие годы семья пережила еще несколько неприятных моментов, когда некоторые люди из окружения Джона обвинили его в гомосексуальных домогательствах. Однако подтверждений этим фактам так и не нашлось. После того как эта буря улеглась, Джона Траволту постигло новое несчастье — Келли Престон скончалась от рака.

Джон Траволта: жизнь после

После смерти супруги актер стал больше времени уделять детям. Его дочь унаследовала актерский талант родителей и связала свою жизнь с кинематографом. В 2019 году на экраны вышел фильм «Ядовитая роза», где она сыграла вместе с отцом.

В фильмографии Джона появляется все меньше громких проектов. Но все больше времени актер уделяет благотворительности, своему хобби — пилотированию самолетов — и заботам о семье.