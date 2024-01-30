Везде чужая: почему мир ненавидел Йоко Оно

Тысячи поклонников легендарной «ливерпульской четверки» считают, что Йоко стала причиной распада группы и косвенно виновата в смерти Джона Леннона. Другие уверены: лишь благодаря ей, музыкант написал свои лучшие хиты. Но сама Оно никогда не хотела стать тенью культового мужа.

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Тяжелое детство Йоко

В прошлом году последней возлюбленной Джона Леннона исполнилось 90 лет. Йоко все еще дает интервью и считает, что мир так и не смог по-настоящему оценить ее. Оно всегда надеялась: ее талант и особенный взгляд на мир оценят, она боролась со стереотипами всю жизнь. Хотя родилась Йоко в обеспеченной японской семье и могла просто наслаждаться.

Однако в раннем детстве Йоко поняла, что в ее мнение почти ничего не значит. Ребенком она мечтала стать композитором, но отец заявил, что у дочери слишком маленькие и уродливые руки, а женщины в музыке почти никогда не добиваются успеха.

Во время Второй мировой войны Йоко и ее семья неделями прятались в подвале Токио и постоянно голодали. Девочка отдавала скудный паек соседским малышам и уверяла, что не хочет есть. Гораздо больше ее расстраивал культурный контекст: Йоко понимала — на долгие годы ее нация будет восприниматься злодеями, а значит, и она тоже.

Везде чужая

После школы Йоко, увлекавшаяся искусством поступила в университет на родине, но не закончила его и уехала в США. Вскоре она бросила учебу и там тоже. Искусство Оно современники считали слишком странным, не подлежащим классификации.

Йоко признавалась: она везде была чужой. В Японии девочку считали странной. В США – необычной. В Америке девушка страдала от тяжелой депрессии, даже пыталась покончить с собой. Помог ей джазовый музыкант Энтони Кокс, у пары родилась дочь, но отношения продлились недолго. После расставания Энтони забрал маленькую Киоко, и Йоко не видела ее много лет.

Безумная любовь

Когда Йоко познакомилась с Джоном Ленноном, ей было 33 года. Ее не смущало, что музыкант на 9 лет моложе. Джон не обратил на Оно внимания, ведь уже был женат. Но женщина точно поняла: этот мужчина ей нужен. Она начала засыпать Джона письмами, искать встреч и предлагать посетить ее выставки.

Долгое время такое внимание Джона раздражало, но позже негатив сменился на интерес. Однажды Синтия вернулась домой, застав мужа мило воркующим с любовницей на кухне.

«Познакомься. Это – Йоко», - сказал неверный супруг обомлевшей жене, которая сразу же поняла, что скоро станет бывшей.

Они бурно ссорились и мирились, Леннон пытался уйти от Йоко, но каждый раз возвращался и уверял, что она — единственная женщина, которую он может любить.

Многие считают, что именной Йоко убедила Джона покинуть The Beatles. Но японка клянется, что к развалу группы не имеет никакого отношения. По ее словам, Леннон просто был несчастен и не понимал, куда ему двигаться. Жена лишь посоветовала Леннону слушать свое сердце.

Но до сих пор Йоко считается одной из самых ненавистных женщин современности.