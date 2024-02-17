Названо имя западного артиста, испытывающего особую любовью к России

«В прямом эфире на весь мир он показал средний палец, потом якобы объясняя, что осталась одна минута до начала матча. Это прозвучало смешно, но это обращение к общественности, которая обрушилась с критикой, что, несмотря на все ваши разговоры, я все равно здесь, в Москве, в «Лужниках» и открываю чемпионат мира. Его песня Party like a Russian — вроде бы заигрывание, можно это трактовать как запись песни с целью получить больше заказов от олигархов, приглашения на дорогие вечеринки в Москве, но, мне кажется, это послание всем россиянам, что не все вас так недолюбливают на Западе. Русскую культуру так просто не отменишь. Наверное, Робби Уильямс под этим бы подписался», — сказал Бабичев.