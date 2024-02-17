Названо имя западного артиста, испытывающего особую любовью к России

Британский певец Робби Уильямс испытывают особую любовь к России, предположил в беседе с NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев.
Он напомнил, как, несмотря на критику общественности, артист выступил на открытии чемпионата мира по футболу в 2018 году, а затем угодил в скандал, показав средний палец на камеру.
«В прямом эфире на весь мир он показал средний палец, потом якобы объясняя, что осталась одна минута до начала матча. Это прозвучало смешно, но это обращение к общественности, которая обрушилась с критикой, что, несмотря на все ваши разговоры, я все равно здесь, в Москве, в «Лужниках» и открываю чемпионат мира. Его песня Party like a Russian — вроде бы заигрывание, можно это трактовать как запись песни с целью получить больше заказов от олигархов, приглашения на дорогие вечеринки в Москве, но, мне кажется, это послание всем россиянам, что не все вас так недолюбливают на Западе. Русскую культуру так просто не отменишь. Наверное, Робби Уильямс под этим бы подписался», — сказал Бабичев.
Ранее музыкальный критик объяснил, что феномен Робби Уильямса, которому исполнилось 50 лет, объясняется невероятной харизмой и потрясающим вокалом. По его словам, тембр исполнителя можно узнать среди сотен голосов, а этот показатель всегда ценен для артиста.
Бабичев отметил, что композиции Supreme, Rock DJ и Feel сделали Уильямса востребованным до такой степени, что он может давать успешные концерты на старом материале.