Зять Петра Толстого имеет индийские корни: Как он выглядит и кто его родители

Телеведущий, а ныне зампред Госдумы Петр Толстой не любит откровенничать о своей семье, личной жизни. Многочисленные СМИ пишут, что у политического деятеля трое детей, однако он сам в медиапространстве упоминает лишь дочь Александру.

© Veasy.ru

Напомним, что вначале этого года, у Петра Олеговича скончалась бывшая супруга Дарья, женщина на протяжении нескольких лет боролась с тяжелым недугом.

Как известно, от глаз народа ничего не утаить, если ты публичная личность. Поэтому, когда наследница Петра – 18-летняя Александра пять лет назад вышла замуж, в прессу просочилась не только информация о торжестве, но и фотографии, кроме этого еще стала известна личность избранника его дочери.

А не так давно с именем журналиста и его наследницы был связан скандал. От многих соотечественников стали поступать упреки в адрес Толстого, что его дочь училась в Америке.

Петру Олеговичу после ряда обвинений пришлось даже публично, в студии передачи «Жизнь и судьба» принести свои извинения и объясниться на этот счет.

По словам Толстого, Александра якобы не получала в Штатах образование, а проходила двухнедельную стажировку от школы. Однако, поездку наследницы в Америку, состоявшую много лет назад, он назвал своим ужасным прегрешением.

Напомним, что два года назад политик выступал с инициативой запрета в России англоязычных заимствований. Однако, многие напоминают ему о том, что он получал диплом в Высшей школе журналистики в Париже, а также попрекают его за то, что и дочь получила заграничное образование в престижном Йельском университете.

Правда, на это у российского политика вновь нашелся ответ, что якобы все те, кто побывал за рубежом, начинают сильнее любить свою Родину и после этого становятся ярыми патриотами. В 2018-м Толстой выдал замуж свою дочь. Эту свадьбу многие называют индийской, так как зять депутата «Единой России» имеет индийские корни.

Филипп и Александра до того как связать себя узами брака, несколько лет встречались. Торжество молодых прошло в Москве, сначала они обвенчались в православном храме, а затем отметили это событие с двухсот гостями в загородном подмосковном клубе.