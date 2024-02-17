Павел Дуров шокировал роскошью, в которой живет. Где и как расположился миллиардер-отшельник?

Миллиардер Павел Дуров самая загадочная персона. Он держит в секрете все. Однако на чужбине бизнесмен познакомился с Моргенштерном (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Гений хайпа смог узнать кое-что об основателе ВКонтакте. Но начнем с того, что известно о Дурове.

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Павел Дуров родом из северной столицы России. Семья мальчика состояла из педагогов. Павел уже в 11 лет начал интересоваться программированием. Однако поступил Дуров на филологический факультет СПбГУ. Там он и начал создавать свои первые проекты.

«Когда я впервые открыл для себя интернет, я был поражен тем, что можно создать веб-сайт и другие люди будут приходить и публиковать на нем собственный контент», - рассказывал Дуров.

При создании соцсети «ВКонтакте» Дуров назвал ее «Студенты.ру». Однако вскоре переименовал. Его родной брат Николай был техническим директором. Павел попросил у отца 30 тысяч долларов для стартапа.

В 2011 году в соцсети Дурова начали создаваться оппозиционные группы, призывающие к митингам. Власти потребовали тогда от Павла заблокировать такие паблики, но он отказался сотрудничать с ФСБ. В 2014 году к нему вновь обратились спецслужбы с требованиями передать данные организаторов сообществ Евромайдана. Однако основатель «ВКонтакте» и тогда ответил отказом.

В 2013 году Дуров продал Mail.ru свою долю во «ВКонтакте» и утратил контроль над соцсетью. Впоследствии он ушел и с поста гендиректора, разойдясь во взглядах с новыми акционерами. В результате он уехал из страны в апреле 2014-го. За полгода до этого Дуровы запустили свой новый проект, в котором пользователи могут отправлять друг другу сообщения с использованием технологий шифрования данных. Так и появился Telegram. Политика безопасности мессенджера заключалась том, что переписка в нем конфиденциальна.

В 2018 году Telegram был заблокирован в России. Дуров не хотел отдавать ключи шифрования. Telegram все же открыли для россиян после того, как руководство мессенджера согласилось сотрудничать с государством в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом.

Где живет Дуров

Павел Дуров имеет гражданство ОАЭ. В 2017 году мужчина переехал в Дубай, а через пять лет оформил документы. Однако это уже четвертое его гражданство. Павел имеет паспорта России и Франции. А также является гражданином федерации Сент-Китс и Невис в Карибском море.

Бизнесмен наслаждается жизнью на частной вилле, которая находится на искусственном острове Палм-Джумейра. В апартаментах пять спален. Место считается одним из самых дорогих в Дубае. Аренда такого жилья стоит около одного миллиона долларов в год.

Планы Дурова

Основным проектом Дурова считается Telegram. В прошлом году он говорил о планах сделать из мессенджера одну из ведущих соцсетей во всем мире. Бизнесмен заявил, что прилагает усилия для того, чтобы платформа подходила под принятые стандарты. Так, в Telegram уже появилась возможность делать сторис.

Состояние Дурова оценивали в чуть более 15 миллиардов долларов. Это позволило Павлу стать самым молодым и богатым человеком Эмиратов. Это было в 2022 году. Через год о нем уже говорили, как о «самом обедневшем миллиардере». Дело в том, что он потерял 3,5 миллиарда.

Сам Дуров не любит обсуждать финансовое состояние и говорит, что счастье не в деньгах.

«Наши ценности - красота и свобода. Менять этот набор на деньги мы не планируем», - писал Павел.

Новый друг Дурова

Моргенштерн (внесен Минюстом России в список иноагентов) переехал в Дубай, когда побоялся уголовного преследования в России. В 2021 году рэпера обвинили в торговле запрещенными веществами. Он тут же собрал чемоданы и убежал из страны.

А на следующий год Алишер приобрел статус иноагента. Так он остался в Эмиратах и попытался наладить там свое существование. Знакомство с Дуровым произошло через общих друзей. Павел пригласил рэпера в гости. Тогда Алишер и рассказал о том, в какой роскоши живет хозяина дома. Несмотря на сложности в начале разговора, знаменитости все же нашли общий язык. Рэпер назвал бизнесмена «простым открытым пацаном».

Дуров и Моргенштерн тогда подружились, начали вместе заниматься спортом и посещать рестораны. Павел ведет довольно здоровый образ жизни и поэтому остается в отличной форме. Правда, второй половины у красавчика до сих пор нет.

Миллиардер-отшельник

Моргенштерн рассказал, что Дуров ведет необычный образ жизни. Он много занимается спортом, не употребляет кофеин и алкоголь. А также намеренно избегает общения с женщинами. Так, бизнесмен похож на отшельника.

Алишер считает, что Павел гармонично существует со своими ограничениями. Для него такой образ жизни удобен. Бизнесмен даже получает удовольствие от такой жизни. Основное время он уделяет работе.

Дуров разговаривал с Моргенштерном и на откровенные темы. Он посоветовал рэперу беречь свои эмоции и не давать воли чувствам. По мнению Павла, любить опасно, так как все равно рано или поздно придется расставаться. Эти страдания могут повлиять на работу и жизнь человека.

Однако Моргенштерн не последовал житейской мудрости Дурова. Он, буквально сразу же после своего развода с женой, начал новые отношения. Его избранницей стала блогерша из Украины. Вскоре и ее он бросил. Однако накануне заявил об их воссоединении.