Мэри Энн Вебстер родилась в 1876 году в Англии в обычной семье. В молодости она ничем не выделялась среди своих братьев и сестер. В возрасте 27 лет Мэри вышла замуж за фермера Томаса Бевана. У них родилось четверо детей, и на первых порах они вели счастливую семейную жизнь.

Однако судьба приготовила для Мэри страшное испытание. Вскоре после смерти мужа у нее началась редкая болезнь – акромегалия, вызванная избытком гормона роста. Лицо и конечности Мэри стали уродливо увеличиваться и деформироваться.