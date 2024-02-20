Прошло уже почти два века с момента трагической гибели великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина на дуэли. Однако его потомки и по сей день живут среди нас.

Последним прямым потомком Пушкина по мужской линии является Александр Александрович Пушкин, проживающий в настоящее время в Великобритании. Он ведет свой род от старшего сына поэта, которого тоже звали Александр. Любопытно, что супруга Александра Александровича Мария-Мадлен тоже имеет пушкинские корни, являясь потомком поэта по женской линии.

В Британии в настоящее время проживает около 20 человек, так или иначе связанных родственными узами с Александром Сергеевичем Пушкиным. Это его дальние потомки как по мужской, так и по женской линии.

Супруги Пушкины ведут активную общественную жизнь, занимаются благотворительностью и меценатством. Они регулярно посещают Россию, бывают в музеях и на мероприятиях, посвященных памяти их великого предка. Таким образом, они сохраняют преемственность поколений и продолжают традиции семьи Пушкиных.