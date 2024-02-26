Все так хорошо начинаюсь: за что Мао Цзэдун невзлюбил Сталина

История Китая и России имеет много общего. Современному россиянину, как и китайцу, важно иметь собственное жилье, а не скитаться по съемным. Даже домашняя еда у наших народов очень похожа: и те и другие за обе щеки уплетают пельмени или похожие на них блюда. А в прошлом правители наших стран не просто близко общались, но тесно сотрудничали.

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Несмотря на личное знакомство и общность политических интересов, Мао Цзэдун не всегда тепло относился к Иосифу Сталину. И это несмотря на то, что некогда советский лидер вдохновил Мао на то, как именно надо править многомиллионной страной.

Друзья навек

Не нужно быть историком, чтобы увидеть параллели между политическими режимами в Поднебесной XX века и в СССР. Эксперты утверждают, что схожесть в манере управления в этих двух государствах возникла не просто так.

Мао Цзэдун и Иосиф Сталин имели похожую биографию. Родившись в простых семьях, в юности они начали интересоваться политикой. Позже действовали подпольно, причем их деятельность пришлась на непростые для стран время. Мао и Иосиф Виссарионович застали переходный этап от эпохи королей к коммунистическому строю.

Простые китайцы видели в Мао Цзэдуне вождя, выведшего государство из темных времен раздробленности в светлое будущее единого Китая. Ту же роль в представлении многих советских крестьян играл Иосиф Виссарионович.

Будущий китайский правитель увлекся социализмом и политикой, видя успех революции в России. Позже Иосиф Сталин стал для него своего рода кумиром.

Связь между странами крепла в течкение десятков лет. Все это время Мао Цзэдун восторгался тем, как правит советский вождь. Это привело к тому, что китайский правитель решил повторить путь коллеги.

В 1949 году образовалась Китайская Народная Республика. СССР стал первым государством, признавшим новых партнеров. С этого началось сотрудничество Китая и советской России. Мао Цзэдун вдохновлялся СССР, мечтая походить на Иосифа Сталина. Второй даже пригласил великого кормчего в СССР. Однако это путешествие для китайца прошло не так, как ему бы хотелось.

Обида по-китайски

Мао Цзэдун несколько раз посещал СССР. Впервые он оказался в советской России в 1949 году. Историки писали, что Иосиф Сталин лично общался с китайским коллегой. Мао даже жил на даче советского правителя. Простым гражданам этот акт виделся подтверждением крепкой дружбы двух народов. Могло показаться, что Цзэдун и Сталин проводят друг с другом большое количество времени, обсуждая дальнейшие пути возможного сотрудничества. В действительности все было совсем не так.

Позднее китаевед Александр Панцов выяснил, что крепкая дружба китайского и советского лидеров была не более чем плодом фантазии простаков. Оказывается, советский главнокомандующий уделял китайскому гостю совсем мало времени, часто заставляя его подолгу ждать встречи. Это не могло не повлиять на настроение гостя и его отношение к лидеру СССР.

Мао Цзэдун, будучи поклонником Сталина, первое время пытался понять стратегию коллеги. Однако в итоге все же сдался, вернувшись домой с большой обидой на главу СССР. Он провел в стране советов два месяца, но ее главе все время было не до китайского правителя.

После Сталина

Второй и последний раз, когда Мао Цзэдун приехал в CCCР, пришелся на 1957 год. В этот период великий кормчий был глубоко разочарован в Иосифе Сталине.

Дело в том, что после смерти второго в 1953 году на поверхность выплыло многое из того, что приписывали советскому политику ранее. Однако жители СССР и его союзники не хотели верить в это, считая сведения о зверствах Иосифа Виссарионовича выдумками Запада.

В рамках XX съезда КПСС Никита Сергеевич Хрущев изобличил культ личности предшественника, чем шокировал не только советских граждан, но и союзников страны. В высших эшелонах власти Китая началась паника. Однако в итоге Мао Цзэдун заявил, что у Сталина всего 30% ошибок, а остальное — это заслуги.

В 60-е отношения Китая и СССР ослабли. А сам Мао в итоге отошел от власти, потому как его политику стали все чаще критиковать. Это привело к тому, что в дела страны вмешивались его приближенные. Считается, что Великая Пролетарская Культурная революция началась по воле его супруги. В ее рамках власти планировали очистить общество от старых идей, но в итоге это привело к кровавым побоищам и уничтожению целых пластов китайской культуры.