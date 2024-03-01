Сестра Хейли Бибер арестована за драку: подробности

Не зря говорят, что беда не приходит одна: в семье Хейли Бибер очередные проблемы. Последние пару дней поклонники обсуждали странную и даже пугающую просьбу ее отца Стивена Болдуина помолиться за супругов Хейли и Джастина, которые оказались на грани развода и духовного краха. А теперь плохие новости подъехали и от сестры модели — Алайи Болдуин.

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TMZ сообщает, что девушку арестовали в штате Джорджия за участие в дикой драке, в ходе которой виновница случившегося бросалась использованными тампонами. Владелец бара сообщил полиции, что одна влиятельная посетительница вела себя агрессивно по отношению к персоналу и отказывалась покинуть заведение.

Как выяснилось позже, этой гостьей была сестра Хейли Алайя. Повод для потасовки крайне странный: девушка решила воспользоваться туалетом для сотрудников бара, а после отказа вышла из себя и напала на работников.

Утверждается, что одному Алайя вырвала клок волос, а другого ударила в область паха. Когда девушку все-таки удалось вывести из заведения, а на место прибыла полиция, она призналась, что попросту защищалась. Теперь идет разбирательство, а сама Болдуин задержана.