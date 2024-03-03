Говорит по-грузински и закрасила седину: как живет Оксана Фандера

В соцсетях появилось редкое видео актрисы

© Womanhit.ru

После начала СВО Оксана Фандера уехала в Грузию. В своих соцсетях актриса редко рассказывает именно о себе. Фандера в основном публикует стихи и абстрактные фото.

Но сейчас в Сети появилось редкое видео актрисы, из которого становится понятно, как она сейчас живет. На ролике Оксана варит кофе в турке и параллельно разговаривает с кем-то за кадром. Слышно, что актриса довольно бегло разговаривает по-грузински. То есть она смогла выучить новый язык и общается именно на нем.

Также серьезные изменения произошли во внешности актрисы. Если какое-то время Оксана принципиально не закрашивала седину и пыталась стареть естественно, то сейчас видно, что над цветом ее волос поработал хороший парикмахер. В итоге выглядит Фандера намного моложе, чем еще год назад.