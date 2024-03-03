Дочь Хабенского госпитализировали в Москве

Дочь актера Константина Хабенского Александра была доставлена в больницу в Москве. У нее обнаружили заболевание легких.

«Дочь Хабенского Александру госпитализировали в Москве», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что у девятилетней девочки обнаружено заболевание легких. Вечером прошлого дня у Александры ухудшилось состояние здоровья.

В это время она находилась с бабушкой в центре Москвы. Женщина вызвала скорую помощь, которая прибыла на место и осмотрела девочку.