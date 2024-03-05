Ангус Барбьери, молодой парень из Шотландии, совершил невероятный подвиг, голодая 382 дня – более года без еды. Это самое длительное голодание, зарегистрированное в истории.

В 1965 году 27-летний Ангус весил 207 килограммов и страдал от сильного ожирения. Решив кардинально изменить свою жизнь, он поступил в больницу Мэрифилд в Шотландии и медики предложили ему сбросить вес с помощью голодания.

Первое время Барбьери находился под постоянным присмотром врачей в больнице. Однако поскольку он хорошо переносил длительное голодание, вскоре ему разрешили вернуться домой. Он посещал клинику только для сдачи необходимых анализов. Первые несколько месяцев его рацион состоял только из дрожжей и витаминов С. С 92-го дня к нему добавились таблетки калия, а с 345-го дня – соль.

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Поразительно, но Ангус смог прожить без еды более года, не причинив существенного вреда своему здоровью. Большинство экспертов убеждены, что длительное голодание свыше 40 дней крайне опасно, однако Барбьери стал исключением из правил.