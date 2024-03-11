Маск живет в однушке, а Билл Гейтс моет посуду: как тратят деньги самые богатые люди

5 марта был опубликован рейтинг богатейших людей мира по версии Bloomberg. Его возглавил американский бизнесмен Джефф Безос, обогнав предпринимателя Илона Маска, который держал первенство почти год. «Вечерняя Москва» узнала, как живут самые состоятельные люди планеты и на что тратят свои деньги.

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Гейтс: вид на океан

Основатель Microsoft Билл Гейтс имеет доход в 150 миллиардов долларов. В свои 68 лет он до сих пор пользуется простым телефоном-раскладушкой и отказывается покупать новомодный смартфон, любит есть чизбургеры и запивать их колой, сам моет дома посуду. Но живет в роскошном доме в Калифорнии площадью 540 «квадратов» и стоимостью 43 миллиона долларов (3,9 миллиарда рублей).

Панорамные окна выходят на океан: любоваться видом можно даже из джакузи. Гейтс — любитель спортивных авто, особенно марки «Порше». Сейчас миллиардер планирует построить первую в мире суперяхту, работающую только на жидком водороде. Проект обойдется примерно в 600 миллионов долларов (54,8 миллиарда рублей).

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Маск: дом-конструктор

Состояние владельца Tesla Илона Маска — 198 миллиардов долларов. Оно снизилось из-за падения стоимости его акций на 7 процентов. Еще в 2020 году Маск заявил, что намерен продать все имущество. И сдержал слово: избавился от шести шикарных особняков и переехал в дом площадью 37 «квадратов» в Техасе. Это домик-конструктор стоимостью 50 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей). Одна комната разделена на гостиную, спальню, кухню и ванную. Маск поселился в складном жилище, чтобы в любой момент можно было разобрать его и перевезти.

Безос: яхта, самолет

Состояние основателя торговой интернет-компании Amazon Джеффа Безоса составляет 200 миллиардов долларов. Он живет в Лос-Анджелесе в шикарном особняке рекордной стоимостью 165 миллионов долларов (15 миллиардов рублей).

При этом Джефф не фанат дорогих автомобилей. В течение десяти лет он ездил на одной машине — «Шевроле» 1987 года выпуска, а затем пересел на «Хонду». Зато яхта Безоса стоит 400 миллионов долларов (36,5 миллиарда рублей)! А еще у него есть личный самолет ценой в 65 миллионов (5,9 миллиарда рублей).

Цукерберг: расти, имбирь

Состояние основателя соцсети Марка Цукерберга — 179 миллиардов долларов. Он то покупает, то продает свои особняки в разных штатах Америки, покупает землю. Марку принадлежит около 1300 акров земли на гавайском острове Кауаи на 100 миллионов долларов (9 миллиардов рублей). На его плантациях выращивают имбирь, папайю. Миллиардер питает страсть к недорогим авто — ездит на «Фольксвагене», «Хонде».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Сагайдак, доктор экономических наук:

— Эти люди добились результатов за счет своей предпринимательской жилки. Их состояние оценивается не по наличным деньгам, а по стоимости акций на сегодняшний день. Реальных денег у них мало. А цена акций может расти и падать — рыночная экономика непредсказуема. Об этом говорит пример Маска, скатившегося на второе место. Состояние миллиардера может понизиться в любую минуту.