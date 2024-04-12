Юрий Гагарин, первый человек, совершивший полет в космос, был не только великим советским космонавтом, но и любящим отцом двух дочерей. После его гибели в 1968 году его вдова Валентина Гагарина взяла на себя заботу о воспитании Елены и Галины.

Старшая дочь Елена родилась в 1959 году. Она не пошла по стопам отца и после окончания Московского государственного унивеситета работала в научным сотрудником, сейчас она занимает руководящую должность в музее-заповеднике «Московский Кремль». Елена принимает активное участие в сохранении памяти о своем легендарном отце.

Кто современные потомки Пушкина

Младшая дочь Галина родилась в 1961 году. Она получила экономическое образование и работала в сфере внешнеэкономических связей. Сейчас младшая дочь Гагарина занимается наукой и преподаванием: читает курс по экономической географии, написала множество трудов по развитию и управлению природным потенциалом и ресурсами регионов.