Путь к успеху часто бывает запутанным и полным сюрпризов. Многие известные личности начинали свою карьеру с самых необычных и порой удивительных профессий, прежде чем достичь признания в кино или на сцене.

Например, знаменитая актриса и комедиантка Вупи Голдберг имеет довольно мрачное прошлое. До того, как стать звездой Голливуда, она работала в морге и гримировала трупы.

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Другой знаменитый актер, Дэнни ДеВито, также прошел интересный путь к успеху. Прежде чем сняться в культовых фильмах ДеВито работал парикмахером в салоне красоты, а порой даже делал прически усопшим.

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