В 1950-х годах Элвис Пресли был настоящей сенсацией в музыкальном мире. Его эксцентричный стиль и харизматичное присутствие на сцене вызвали бурю эмоций у публики. Пока одни безумно влюблялись в короля рок-н-ролла, другие открыто выражали свое неприятие и ненависть к новому музыкальному феномену.

Находчивый менеджер Элвиса, Полковник Том Паркер, решил извлечь выгоду даже из этой ситуации. Он придумал гениальный маркетинговый ход - начал продавать значки с надписью "Я ненавижу Элвиса". Многие хейтеры с радостью покупали эти значки, чтобы продемонстрировать свое негативное отношение к певцу.

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Парадоксально, но чем больше людей покупало эти значки, тем больше денег текло в карманы Элвиса и его команды. Таким образом, ненавистники певца невольно стали источником его дохода, принося ему миллионы долларов.