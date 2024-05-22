Мир звезд кино, музыки и спорта кажется блестящим и гламурным, но даже самые известные личности не застрахованы от неприятностей с законом.

Одной из таких звезд является Линдси Лохан. В 2007 году актриса была арестована за вождение в нетрезвом виде и лишена водительских прав. Позже она нарушила условия условно-досрочного освобождения, в результате чего в 2010 году провела три месяца в тюрьме.

Кем работали звезды до того, как стали знаменитыми

Другим известным случаем стал рэпер Эминем, который в 2000 году получил двухлетний условный срок за избиение человека. Этот инцидент произошел из-за того, что Эминему показалось, что неизвестный мужчина поцеловал его жену.