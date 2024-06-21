История знакомства знаменитого британского актера Майкла Кейна и его супруги Шакиры Бэкш напоминает сюжет романтического фильма.

В 1971 году Кейн увидел красивую девушку в телевизионной рекламе кофе Maxwell House. Актер был настолько очарован ею, что решил во что бы то ни стало найти эту незнакомку.

Кейн был настолько решителен в своем намерении, что уже собирался лететь в Бразилию, полагая, что девушка может быть оттуда. Однако его друг проявил благоразумие и посоветовал актеру не торопиться с таким радикальным шагом. Он предложил Кейну подождать до утра и сначала посетить офис компании Maxwell House, чтобы попытаться получить информацию о модели из рекламы.

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Чтобы скоротать время ожидания, Кейн и его друг решили отправиться в бар. Именно там произошла удивительная встреча, которая изменила ход событий. В баре они встретили общего знакомого, который, как выяснилось, работал оператором на съемках той самой рекламы кофе.

Это совпадение оказалось настоящим подарком судьбы для Кейна. Оператор не только смог назвать имя загадочной девушки, но и рассказал, где она живет.