31 августа 1997 года мир был потрясен трагической гибелью принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже. Однако мало кто знает о единственном выжившем в той страшной аварии – Треворе Рис-Джонсе, бывшем телохранителе принцессы.

На момент трагедии Тревору было всего 29 лет. Он служил в британской армии, прежде чем начать работать телохранителем Дианы. В ту роковую ночь он сопровождал принцессу и ее спутника Доди Аль Файеда во время их поездки по туннелю Пон-де-л'Альма. Когда автомобиль, преследуемый папарацци, врезался в 13-ю опору туннеля, Тревор стал единственным, кто выжил в этой ужасной катастрофе.

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Доди Аль Файед и водитель Анри Поль скончались на месте происшествия. Диана получила тяжелейшие травмы и спустя несколько часов скончалась в больнице. Тревор Рис-Джонс также был доставлен в больницу с серьезными ранениями, но, к счастью, врачам удалось спасти его жизнь.

Несмотря на пережитую травму, Тревор Рис-Джонс сумел вернуться к нормальной жизни. В настоящее время он возглавляет службу безопасности известной фармацевтической компании AstraZeneca.