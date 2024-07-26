Конец XIX века ознаменовался революционным изобретением – появлением звукозаписи. Это открытие подарило нам уникальную возможность услышать голоса выдающихся личностей прошлого, в том числе знаменитых писателей и поэтов.

Записи сохранили для нас и голос Агнии Барто, Максима Горького, Корнея Чуковского, Константина Паустовского и Владимира Маяквоского.

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Эти звуковые артефакты позволяют нам не только услышать, как звучали голоса классиков, но и почувствовать их интонации, манеру чтения, эмоциональный настрой. Это бесценное наследие дает возможность установить более глубокую, почти личную связь с творцами великой русской литературы.

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