В Олимпийских играх участвуют лучшие спортсмены со всего мира, и среди них иногда оказываются люди, известные не только своими спортивными достижениями. Некоторые знаменитости, прославившиеся в других областях, также пробовали свои силы на олимпийской арене.

Одним из ярких примеров является принцесса Анна, единственная дочь королевы Елизаветы II. В 1976 году она приняла участие в Олимпийских играх в Монреале, выступая за сборную Великобритании по конному спорту. Принцесса Анна соревновалась в индивидуальном троеборье, продемонстрировав свое мастерство в выездке, кроссе и конкуре.

Как звучали голоса знаменитых писателей и поэтов

Другой неожиданный спортсмен – известный актер Джейсон Стэтхэм. Хотя Стэтхем не участвовал в Олимпийских играх, он был близок к этому. До того как стать звездой боевиков, Стэтхем был профессиональным спортсменом. Он входил в состав национальной сборной Великобритании по прыжкам в воду и представлял свою страну на международных соревнованиях.