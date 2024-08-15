Танцовщица или шпионка: кем на самом деле была Мата Хари

Образ Маты Хари окружен мифами и легендами, в которых гламур и тайны переплетаются в одну историю. Но кто она была на самом деле — изящная танцовщица или искусная шпионка? Читайте в материале "Рамблера".

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Мата Хари, настоящее имя которой Маргарета Гертруда Зелле, родилась в Нидерландах в 1876 году. Ее жизнь началась в обычной семье, но все изменилось после ранней смерти матери и банкротства отца. В поисках лучшей жизни она в 18 лет вышла замуж за офицера Рудольфа МакЛеода и вместе с ним переехала в Индонезию, которая на тот момент была голландской колонией. Этот брак был далек от счастья — она столкнулась с насилием и изменами со стороны мужа.

После возвращения в Европу и развода, Маргарета решила полностью изменить свою жизнь. Она переехала в Париж и создала новый образ, взяв себе псевдоним "Мата Хари", что на индонезийском языке означает "Солнце" или "Глаз дня". Танцовщица, представлявшая себя жрицей восточного храма, стала одной из самых известных и востребованных женщин Европы. Ее экзотические танцы, в которых она использовала элементы традиционных индонезийских ритуалов, завораживали публику.

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Начало Первой мировой войны в 1914 году изменило жизнь Маты Хари. Ее блестящая карьера танцовщицы начала угасать, и она искала новые источники дохода. Тогда появились слухи о ее вовлеченности в шпионаж.

В 1916 году она была завербована немецкой разведкой и получила кодовое имя "H-21". Мата Хари использовала свое обаяние и связи с высокопоставленными лицами для получения информации, которая могла быть полезна Германии. Однако вскоре она привлекла внимание французской контрразведки, которая начала за ней следить.

Французские власти утверждали, что она была двойным агентом, работающим и на Германию, и на Францию, хотя точных доказательств этому найдено не было. В феврале 1917 года Мата Хари была арестована и обвинена в передаче информации врагу. Судебный процесс был скорее формальностью, и в октябре 1917 года она была казнена. Ее история навсегда осталась окутанной тайной и романтическим флером.

В последующие десятилетия образ Маты Хари превратился в символ женственности, мистики и предательства. Ее жизнь вдохновила множество книг, фильмов и спектаклей, где ее изображали то как роковую женщину, то как жертву обстоятельств. Вопрос, кем же на самом деле она была — танцовщицей или шпионкой, остается без окончательного ответа.

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